El Centre del Carme desenvolupa jocs interactius en els seus ‘tours’ virtuals

– Aquesta setmana el programa ‘#CCCCenCasa’ mostra l’estudi de Xavier Monsalvatje i l’espai de debat ‘Arquitectura y pedagogía’ comptarà amb la intervenció de Pablo Fernández Berrocal, catedràtic de Psicologia en la Universitat de Màlaga



– L’alumnat del màster PERMEA del Centre del Carme proposa descobrir el Centre del Carme mitjançant murmuris







El Centre del Carme, dins del seu programa ‘#CCCCenCasa’, ofereix una nova manera de visitar les seues exposicions des de casa a través dels seus ‘tours’ virtuals, una experiència immersiva que permet al públic recórrer cadascuna de les seues sales, d’una manera diferent.



Per a dinamitzar la seua visita i involucrar-hi també el públic infantil, el Centre del Carme ha posat en marxa una iniciativa interessant que incorpora jocs interactius en el seu recorregut, un nou al·licient que s’inicia de la mà d’un dels personatges més entranyables creat pel pedagog, escriptor i museògraf Carlos Pérez: Kembo, el lleó.



Així, el públic que aquests dies recórrega la mostra ‘Viatge a Corfú. Carlos Pérez. L’home-museu’ està convidat a realitzar una expedició interessant a la cerca de l’entremaliat lleó que s’haja amagat a la sala. Es tracta de localitzar huit ‘Kembos’ que hi ha ocults entre els cartells, jocs, publicacions i altres elements de l’exposició.



Kembo és el protagonista d’una de les publicacions més conegudes de Carlos Pérez ‘Kembo. Incidente en la pista del Circo Medrano’, amb il·lustracions del Premi Nacional d’Il·lustració, Miguel Calatayud. La història ret homenatge al món del circ, del ‘jazz’ i del cinema. La visita del Centre del Carme permet retrobar-se amb aquest personatge peculiar endinsant-se en els enginyosos mons de Carlos Pérez, pedagog, escriptor, museògraf i expert en les avantguardes artístiques del segle XX, que dona nom a aquesta sala del Centre del Carme.



Segons el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, “es tracta d’una iniciativa que convida a recórrer l’exposició i a més desperta l’interés per una de les divertides històries de Carlos Pérez, fomenta la lectura entre el públic jove i posa en valor la il·lustració a través de les creacions de Miguel Calatayud”.



Pérez Pont ha destacat que “la figura de Carlos Pérez ha inspirat el projecte cultural del Centre del Carme, un centre inclusiu i integrador que busca la interrelació de les arts. Carlos Pérez està molt present aquests dies també en el programa en línia ‘#CCCCenCasa’ amb el projecte ‘Des de la meua finestra’, una proposta en què han col·laborat professionals de la il·lustració, l’art, el disseny, l’arquitectura i el cinema”.



“Literatura, il·lustració, poesia, arts visuals, música, amb el ‘#CCCCenCasa’ estem desenvolupant un projecte cultural virtual que integra totes les disciplines artístiques perquè la cultura no pare i per a continuar fent costat al sector creatiu valencià i als seus artistes”, ha explicat el director del Centre del Carme.



Al llarg dels pròxims dies s’incorporaran els ‘tours’ virtuals a cadascuna de les mostres del Centre del Carme. Ja està disponible també la visita a la mostra ‘Escif. Qué pasa con los insectos después de la guerra’.



Visita a l’estudi de Xavier Monsalvatje



El ‘#CCCCenCasa’ convida a recórrer l’estudi de l’artista castellonenc, Xavier Monsalvatje. L’artista ens obri el seu estudi i ens presenta una de les seues últimes creacions, desenvolupada durant el confinament.



Xavier Monsalvatje és un dels artistes representats en la Col·lecció Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. La seua peça ‘Be careful what you wish for ’ es troba actualment en la mostra ‘Processos de transformació’ a Villafranca del Cid, dins del programa d’exposicions itinerants que recorre el territori valencià per a donar a conéixer aquesta col·lecció, de la mà del Consorci de Museus.



En la seua escultura ceràmica Xavier Monsalvatje mescla l’ofici artesanal i tradicional amb la realitat del moment present, sense alterar les formes, sense confondre les funcions de l’objecte.



Catàlegs en línia



Cada setmana les xarxes socials del Centre del Carme i del Consorci de Museus recorden les seues publicacions, disponibles en el seu web consultar ací amb descàrrega gratuïta. El pròxim dia 23 d’abril, amb motiu del Dia del Llibre, s’oferirà una selecció especial.



‘#CCCCHabitantEspais’



Aquesta setmana el programa en línia de mediació i educació del Centre del Carme, ‘#HabitantEspais’, recorda la mostra retrospectiva sobre l’obra de Fuencisla Francés, que va estar recentment en el centre d’art.



En aquest taller, inspirat en la mostra ‘Punto de fuga’, es proposen dues activitats a partir de l’esgarrat de paper. En la primera s’utilitzaran trossos de paper i la imaginació per a generar polígons de molts costats. En la segona activitat s’afegirà l’aigua com a adherent per a treballar sobre diferents superfícies de la casa: taulells de cuina i bany, finestres, portes



D’altra banda, en l’espai de debat ‘#CCCC_ArquitecturayPedagogía’ aquest dijous intervindrà Pablo Fernández Berrocal, catedràtic de Psicologia en la Universitat de Màlaga i director del Laboratori d’Emocions. Fernández Berrocal reflexiona sobre el que els adults poden aprendre de la infància en aquests moments.



Les propostes ‘#CCCCHabitantEspais’ estan coordinades per l’equip Arquilecturas, seleccionat dins de la convocatòria ‘Tangent’, de mediació cultural del Consorci de Museus.



Visites guiades en murmuris



La cerca d’altres formes d’aproximació entre el públic i l’art contemporani en aquest nou escenari virtual és el que ha portat l’alumnat del màster PERMEA del Centre del Carme a proposar l’acció ‘Acariciar l’oïda. Visites guiades en murmuris per a descobrir el Centre del Carme’.



L’artista i educadora Laura Liz Gil Echenique proposa habitar el Centre del Carme en les circumstàncies actuals, des de la veu i el murmuri.



L’activitat s’organitza com a visites guiades al Centre del Carme, però a partir de telefonades telefòniques individuals, que ofereix la possibilitat al públic que algú li conte a cau d’orella com és aquest lloc i l’acompanye en un recorregut sensorial en què la veu és el camí a la resta dels sentits.



Les visites disponibles fins al pròxim 24 d’abril es realitzen amb reserva prèvia en l’adreça electrònica educacio.cmcv@gva.es.



‘Laboratori ecopoètic’



El Centre del Carme ha traslladat el seu ‘Laboratori ecopoètic’ a les xarxes socials. Organitzat per Polyforum Valencia i el Consorci de Museus, aquest laboratori es fonamenta en l’intercanvi de sabers entre persones majors i joves, amb la poesia com a mitjà d’expressió.



Els primers resultats d’aquests tallers es poden veure cada dissabte en les xarxes socials del Centre del Carme a través de diversos recitals que estan oferint els seus participants, totes dones: Roser García, Adelaida Milla López, Isabel Pérez Fernández i Encarna Beltrán.



Per a les seues creacions han comptat amb el suport d’un equip transdisciplinar de poetes, periodistes, historiadors i integradors socials compost per Ysa Cruz, Naxo Lázaro, María Beleña i Víctor Benavides, coordinat pel director del festival Vociferio, David Trashumante.



En aquesta línia de mediació cultural amb persones majors, el projecte ‘El berenar’ coordinat per la mediadora Alba Cacheda segueix aquests dies les seues entrevistes telefòniques, compartint afectes, escoltes i cures en una situació que afecta directament aquest grup de persones.



Concerts Sonoras i TheCCCC



El pròxim dissabte les xarxes socials del Centre del Carme oferiran una nova proposta sonora que posarà a l’abast de les seues seguidores i seguidors els concerts realitzats durant les primeres edicions dels festivals Sonoras i TheCCCC en el Centre del Carme. Aquesta setmana es podrà gaudir de la sessió de Mercedes Peón en Sonoras.



‘CCCContesenCasa’, Rosario Raro



El diumenge el canal de ‘podcast’ del Centre del Carme comptarà en el seu programa ‘#CCCContesenCasa’ amb la intervenció de l’escriptora castellonenca Rosario Raro, professora d’Escriptura Creativa a la Universitat Jaume I i doctora en Filologia Hispànica. És autora, entre altres obres, de ‘Carretera de la Boca do Inferno’, ‘Surmenage’, ‘Perder el juicio’, ‘Los años debidos’ i ‘El alma de las máquinas’. De la seua novel·la ‘Volver a Canfranc’ (Planeta, 2015), en la versió francesa, s’han publicat fins al moment set edicions.



La primera part d’aquest cinqué programa, desenvolupat pel Centre del Carme, en col·laboració amb Rebombori Cultural, comptarà, com sempre, amb un dels ‘Contes per telèfon’ de Gianni Rodari. A continuació s’oferirà una ressenya de l’obra de literatura juvenil ‘Totes les fades del regne’, de l’escriptora valenciana Laura Gallego i editada per Montena.



Finalment, Laia Cuentacuentos relatarà la història d”El pez mágico de la Albufera’ i joves amb diversitat funcional de l’Associació Alfil narraran els seus propis contes. Els oients, xiquetes, xiquets i famílies, estan convidats a participar en el programa enviant els seus àudios, contant per què els agrada llegir o què estan llegint durant la quarantena a l’adreça de correu info@rebomboricultural.com.