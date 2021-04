El Centre del Carme estrena aquest divendres el seu primer programa de ràdio pròpia

Connect on Linked in

CCCC Ràdio s’estrena amb el programa ‘Sin límites creativos’, un ‘live radio’ amb emissió en directe en les xarxes socials del CCCC i de manera presencial a les seues sales, sobre art, disseny, publicitat i innovació en format ‘afterwork’

El còmic i director d’escena Tonino i l’artista multidisciplinària Liz Dust inauguren el programa juntament amb el director del CCCC, José Luis Pérez Pont, i les responsables d’‘Arquilecturas’, Sonia Rayos i Silvana Andrés

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), en la recerca de noves experiències en l’entorn del museu, estrena aquest divendres CCCC Ràdio, un projecte que comptarà amb un programa de ràdio pròpia de la mà dels components de ‘Sin límites creativos’.

El director del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “amb aquesta iniciativa continuem explorant noves formes d’acostar el llenguatge de l’art contemporani als públics i obrim un espai per a donar veu i aportar valor a les persones i els corrents artístics que han marcat i que marquen la cultura creativa al nostre territori”.

El programa ‘Sin límites creativos’ és un ‘live radio’ amb emissió en directe des de Facebook i YouTube sobre art, disseny, publicitat, màrqueting, innovació, cultura, gastronomia, arquitectura i tecnologia, des de les sales del CCCC en format ‘afterwork’.

El programa tindrà com a epicentre el CCCC i la seua programació, en diferents seccions temàtiques, però també comptarà amb personalitats del món de la cultura; entrevistes als protagonistes de la creativitat valenciana i nacional amb espai per a les últimes notícies, música i actuacions en directe, les tendències i l’agenda que ve, jocs creatius en viu i, sobretot, moltes experiències.

El programa està conduït pel comunicador valencià Jorge Alcocer, el publicista Davide Buttazzoni i la ‘marquetòloga’, Sheila Olivera.

En el primer programa, aquest divendres, comptarà amb dos invitats especials, el còmic i director d’escena espanyol Antonio López-Guitián (Tonino) i la reconeguda artista multidisciplinària Liz Dust.

Antonio López-Guitián, conegut com a Tonino, compagina la carrera d’actor amb la de periodista, guionista de ràdio i escriptor. Va iniciar la seua trajectòria en els mitjans en Radio3, va continuar en Canal 9 Ràdio i Telemadrid, i va arribar en 1996 al programa de televisió ‘Caiga quien caiga’ (Telecinco), en el qual intervé fins a l’any 2002. Continua combinant actuacions de teatre amb l’escriptura i el periodisme d’humor, i en 2013 col·labora també en el programa de TVE ‘Un país para comérselo’.

Liz Dust trenca fronteres de prejudicis amb cada acte que realitza. Bé podem trobar-la cada cap de setmana als locals nocturns per excel·lència, realitzant ‘performances’ en museus, teatres i visites guiades o recorrent la ciutat de València en el seu patinet. En l’entrevista comentarà alguns dels seus últims treballs i parlarà de les seues ‘performances’, plantejades no només com a entreteniment, sinó també com una forma de conéixer el col·lectiu LGTBI, que ha estat molt poc respectat i entés.

Així mateix, el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont, recentment renovat en el càrrec, desvelarà algunes de les claus del seu projecte per als pròxims cinc anys en la institució. A més, seuran també davant dels micròfons de CCCC Ràdio les directores d’‘Arquilecturas’, Sonia Rayos i Silvana Andrés, responsables del programa d’educació i mediació del CCCC.

‘Sin límites creativos’ s’oferirà cada divendres des de la sala Refectori del CCCC, on es podrà assistir com a públic, amb entrada gratuïta i reserva prèvia.–