El Centre del Carme fomenta la poesia per a combatre la soledat i l’aïllament

El Centre del Carme trasllada el seu ‘Laboratori Ecopoètic’, dirigit a persones majors, a les xarxes socials

A través de ‘#CCCCenCasa’ es podrà gaudir en els pròxims dies de diversos recitals de poesia a càrrec de les persones participants en els tallers

El programa ‘#CCCCenCasa’ incorpora aquesta setmana la visita virtual per l’exposició ‘Viatge a Corfú. Carlos Pérez. L’home-museu’

El Centre del Carme Cultura Contemporània trasllada el seu ‘Laboratori Ecopoètic’ a les xarxes socials, dins del seu programa ‘#CCCCenCasa’. Aquest laboratori es fonamenta en l’intercanvi de sabers entre persones majors i joves entorn de l’ecologia, amb la poesia com a mitjà d’expressió.

Després de diverses sessions celebrades al Centre del Carme i que van ser interrompudes per la COVID-19, el taller, en el qual participen principalment persones majors, continua ara el seu projecte des de l’àmbit virtual com a fórmula per a combatre la soledat i l’aïllament que afecten especialment aquestes persones, considerades grup de risc.

Els tallers estan organitzats per Polyforum València i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, i coordinats per David Transhumante, director de Vociferio.

En les seues sessions, un equip transdisciplinari de poetes, periodistes, historiadors i integradors socials busquen generar un corpus poètic entorn de diversos temes com la sostenibilitat, l’especulació urbanística, la tornada al món rural o el feminisme.

Així, en els pròxims dies les xarxes socials del Centre del Carme oferiran diversos recitals poètics a càrrec de les persones integrants d’aquests tallers, que presentaran els primers resultats del seu treball.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “aquestes accions permeten visibilitzar un sector de la població especialment vulnerable en aquests moments”, i ha recordat que “el nostre programa de mediació cultural busca diverses formes d’aproximació a l’art i a la cultura, per a la qual cosa es creen espais per a la paraula, per al diàleg, com a fórmules d’integració social i de participació ciutadana”.

La proposta virtual del ‘Laboratori Ecopoètic’ se suma a la iniciativa del ‘La merienda’, dirigida també a persones majors i coordinada per la mediadora Alba Cacheda, que ha continuat desenvolupant-se a través d’entrevistes telefòniques, compartint afectes, escoltes i cures en una situació que afecta directament aquest grup de persones.

Pérez Pont ha assenyalat que “amb el #CCCCenCasa estem desenvolupant un projecte cultural virtual que integra totes les disciplines artístiques perquè la cultura no pare i per a continuar donant suport al sector creatiu valencià i als seus artistes”.

Programació setmanal

Dins de ‘#CCCCenCasa’, aquesta setmana les artistes Mónica i Gema del Rey Jordà (Art al Quadrat) ens obrin les portes del seu estudi per a endinsar-nos en el seu projecte creatiu.

La seua exposició del Centre del Carme, ‘De coros, danzas y desmemorias’, és una investigació sobre la recuperació de la memòria històrica a través del llenguatge contemporani i de la tradició oral. L’exposició els permet mostrar la repressió que va imposar el franquisme en tota Espanya, especialment en la vida de la dona. L’objectiu d’Art al Quadrat és transcendir el relat històric per a recuperar la memòria de les damnificades, amb històries que ressonen ara a través dels seus cants.

Inspirat en aquesta mostra, el programa d’educació i mediació ‘#CCCCHabitantEspais’ proposa aquesta setmana un taller en què es pot experimentar amb els sons. En l’exposició d’Art al Quadrat, el cant de diverses dones ens permet connectar amb la memòria, modificar el significat dels escenaris presentats i ens encoratja a generar nous espais de compromís i llibertat.

Aquest taller proposa a les famílies diferenciar entre sentir i escoltar treballant amb els sorolls de la casa. El so ens ajudarà a identificar la forma de l’espai, les dimensions i els usos que tenen en funció de la nostra memòria, però també en funció de les reverberacions i les reflexions que produeix en l’espai. Així, es proposen diferents accions des de l’experimentació amb l’eco, la composició d’una banda sonora amb sons quotidians, descobrir què és el so holofònic o compondre la seua pròpia fonoteca de la casa.

A més, aquesta setmana ‘CCCC_Arquilecturas’ proposa a les famílies explorar l’habitatge seguint ‘El curs de l’aigua’, un taller didàctic al qual convidar les menudes i els menuts a reconéixer d’on ve l’aigua que ix de les aixetes: buscar les claus de pas, els albellons del carrer des de la finestra i la font de calor que fa possible que puguem dutxar-nos amb aigua calenta.

Cal recordar que cada setmana aquests tallers es van sumant a un conjunt de propostes didàctiques en família que es troben disponibles en la web del Consorci de Museus, com els tallers ‘El plànol de la meua casa’, ‘Avorriment’, ‘On estan les flors?’, que pren com a base la mostra d’Escif ‘Qué pasa con los insectos después de la guerra’, o la proposta ‘Des de la meua finestra’, inspirada en l’exposició sobre Carlos Pérez. A aquesta última iniciativa, que busca convertir les finestres en espais de creació, s’han sumat nombroses il·lustradores i il·lustradors, dissenyadors i artistes com Javier Mariscal, Escif, Juan Berrio, Paco Roca, Iván Solbes, Marta Colomer (Tutticonfetti), Lina Vila, Ortifus, Boke Bazán, Ibán Ramón, Alex Cervantes, Tomás Gorría, Calpurnio, Lucía Meseguer, Martín Forés i Mai Hidalgo, entre altres.

Les propostes ‘#CCCCHabitantEspais’ estan coordinades per l’equip Arquilecturas, projecte seleccionat dins de la convocatòria Tangent, de mediació cultural del Consorci de Museus.

Concerts ‘Sonoras’ i ‘TheCCCC’

Aquest pròxim dissabte les xarxes socials del Centre del Carme oferiran una nova proposta sonora posant a l’abast de les seues seguidores i seguidors els concerts celebrats durant les primeres edicions dels festivals ‘Sonoras’ i ‘TheCCCC’ al Centre del Carme.

‘CCCContesenCasa’, Joanjo García

Aquest pròxim diumenge el canal de podcast del Centre del Carme comptarà en el seu programa ‘#CCCContesenCasa’ amb la intervenció de Joanjo García, historiador i escriptor de literatura en valencià. Ha guanyat el Premi Enric Valor de la Diputació d’Alacant per ‘Quan caminàrem la nit’, el Premi de Narrativa Antoni Bru per ‘Tota la terra és de vidre’ i el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira per ‘El temps és mentida’.

La primera part d’aquest quart programa comptarà com sempre amb un dels ‘Contes per telèfon’ de Gianni Rodari. A continuació, s’oferirà una ressenya de ‘Cors de gofra’, de l’escriptora noruega Maria Parr, editat per Nórdica Libros.

El podcast finalitzarà amb dos contes: ‘La princesa y la felicidad’ i un conte creat per l’alumnat de l’escola per a adults Vicent Ventura en els tallers de narrativa de Rebombori Cultural, en què els alumnes i les alumnes posen en marxa la seua creativitat amb històries dels cinc continents.

‘#CCCContesenCasa’ vol convidar el públic a participar incloent els àudios de xiquetes, xiquets i famílies que vulguen compartir les seues ressenyes de llibres, recomanacions o comentaris sobre per què els agrada llegir o què estan llegint durant la quarantena. Els missatges es poden enviar per Whatsapp al 603 83 22 52 o al correu info@rebomboricultural.com.

Visites virtuals

Dins del seu programa ‘#CCCCenCasa’, el Centre del Carme activa noves visites virtuals que permetran al públic recórrer cada una de les seues sales, d’una manera immersiva. Així, aquesta setmana el Centre del Carme incorpora el recorregut per la mostra ‘Viatge a Corfú. Carlos Pérez. L’home-museu’, una experiència que se suma a la que s’ofereix en l’exposició ‘(Escif). Qué pasa con los insectos después de la guerra’.

Tots els continguts del programa en línia del Centre del Carme ‘#CCCCenCasa’ estan disponibles en www.consorcimuseus.gva.es i per mitjà de les xarxes socials del @centredelcarme.–