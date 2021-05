El Centre del Carme impulsa el talent musical emergent amb el llançament de CCCC Music Lab

Connect on Linked in

CCCC Music Lab obri una convocatòria pública per a seleccionar els sis talents que formaran part del programa que s’inicia aquest mes de juliol

Un jurat independent seleccionarà cinc participants i el sisé serà elegit per votació popular per mitjà del perfil d’Instagram del CCCC (cccc_centredelcarme)

Els músics i músiques participants en el programa rebran suport per a la seua formació així com acompanyament artístic, formaran part de trobades amb professionals de la indústria musical i dos d’aquests gravaran un senzill

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València, en la seua línia d’experimentació amb nous projectes entorn de les arts vives, presenta CCCC Music Lab, una incubadora de talent emergent musical, on experimentar amb nous formats culturals.

Segons el director del CCCC, José Luis Pérez Pont, “CCCC Music Lab naix amb l’objectiu d’impulsar el talent musical emergent, repensant el lloc que ocupa la indústria de la música en la cultura i refermant el CCCC com un espai on generar nous ponts entre les dues” i ha afegit que “amb aquest projecte fem un pas més en la nostra contribució cap a la dinamització del sector cultural valencià donant suport a la projecció i la professionalització dels creadors i creadores així com els projectes innovadors”.

El CCCC posa en marxa el CCCC Music Lab amb el llançament d’una convocatòria pública que seleccionarà els projectes que formaran part del programa. En total s’elegiran sis talents que tindran, en el CCCC, un espai de desenvolupament, formació i acompanyament creatiu.

Per mitjà de diversos tallers, accions musicals i jornades sobre indústria musical, CCCC Music Lab pretén donar suport a la formació, la projecció i el creixement dels i les artistes seleccionats, així com acompanyar-los, amb el suport d’una metodologia gradual i adequada a les necessitats de cadascun.

Les diferents sessions de treball, que es desenvoluparan entre els mesos de juliol de 2021 i abril de 2022, estaran organitzades segons les categories següents: tallers incubadora, jornades sobre indústria musical, esdeveniments musicals i seguiment individual.

Tant els tallers com les jornades estaran impartits per professionals de reconegut prestigi del sector i la indústria musical. A més, com a valor públic, el CCCC Music Lab programarà diferents ponències que abordaran aspectes de la indústria musical i l’acostaran al públic general.

CCCC Music Lab té origen en la investigació desenvolupada pel creador i investigador valencià Roberto Gimeno, per al seu doctorat en la Universitat Carles III de Madrid, i compta amb el suport de Victoria Fenoll (Kos Entertainment) per a dirigir el projecte.

Segons Gimeno i Fenoll, “basat en un model propi democràtic i inclusiu, CCCC Music Lab planteja la necessitat de reforçar el talent emergent mitjançant l’agitació, la recerca i el desenvolupament de propostes independents o perifèriques, amb la intenció de convertir-se en una alternativa real que reforce els teixits minoritaris de la indústria”.

Durant el transcurs del programa es realitzaran, almenys, dos ‘showcase’/concerts en els quals els talents donaran a conéixer el seu treball. Al final del programa el jurat seleccionarà dos dels participants, els quals podran gravar un senzill. La marca de guitarres Gibson, com a patrocinadora del projecte, farà entrega de dues guitarres de la marca per als dos artistes o bandes guanyadors.

Convocatòria

La convocatòria per a seleccionar els sis projectes participants en aquesta incubadora es publicarà en breu en el DOGV. El termini de presentació de propostes s’obrirà l’endemà de la publicació i finalitzarà al cap de 30 dies.

Poden optar a la convocatòria projectes musicals, col·lectius o individuals, de qualsevol estil, que es troben, actualment, sense segell discogràfic o contracte en vigor amb una altra empresa de desenvolupament artístic.

Almenys la meitat dels projectes seleccionats seran per a artistes nascuts o residents a la Comunitat Valenciana.

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades queda constituït un jurat integrat per Victoria Fenoll, CEO Kos Entertainment i ATM Andrea Bocelli; Ignacio Gallego, Dr. en Ciències de la Comunicació i director del màster d’Indústria Musical i Estudis Sonors de la Universitat Carles III de Madrid; Santiago Cano, fundador i responsable de Caballito Records; María Eguizabal, CEO Vanana Records; Luis Fernández, CEO Sonido Muchacho; Joan Guàrdia, fundador i responsable de La Castanya; Nara Pinto, Festival Mad Cool; Ede, artista independent, i José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

El jurat realitzarà una preselecció de deu projectes, entre els quals es faran una sèrie d’entrevistes en què se’ls comunicarà la dinàmica del projecte, es posaran en comú dubtes i inquietuds i es compartiran necessitats mútues i compromisos. L’objectiu d’aquesta fase és comprovar i refermar la compatibilitat amb la programació i la dinàmica general del projecte.

Mentre es fan les entrevistes, els deu projectes preseleccionats es faran públics en el perfil d’Instagram del Centre del Carme (cccc_centredelcarme), on es publicarà un fragment de les actuacions musicals facilitades per cada participant per a procedir a una votació popular, de la qual eixirà el primer projecte final seleccionat. El projecte elegit serà el que més ‘m’agrada’ obtinga en el ‘feed’ d’Instagram del Centre del Carme (no es comptabilitzaran votacions fora del perfil oficial del centre d’art).

Passada aquesta fase, el jurat seleccionarà cinc projectes finals més i quatre quedaran com a reserva en el cas que algun dels seleccionats hi renunciara.

La data prevista per a anunciar els projectes seleccionats és el 12 de juliol de 2021.