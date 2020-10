El Centre del Carme impulsa la dansa contemporània amb el festival Circuito Bucles Danza

Vint-i-quatre companyies de la Comunitat Valenciana, 7 nacionals i internacionals, projectes socials a Natzaret, tallers de formació i música en directe componen la programació

Jerónimo Forteza, Lali Ayguadé i Jose Manuel Álvarez oferiran un programa de formació virtual







El Centre del Carme Cultura Contemporània impulsa la celebració de la VIII edició del festival Circuito Bucles Danza, que se celebrarà en diversos punts de la ciutat de València, del 29 d’octubre al 8 de novembre. Vint-i-quatre companyies valencianes, set nacionals i internacionals, així com projectes socials, tallers de formació i música en directe componen la programació.



A l’acte de presentació celebrat aquest matí al Centre del Carme han assistit el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont; la regidora d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez; el director adjunt d’Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García; i el director del Conservatori Superior de Dansa de València, Paco Salmerón.



El lema d’aquesta edició és ‘Delirantes’, una reflexió que parteix de la frase de Friedrich Nietzsche: “hauríem de considerar perduts els dies en què no hem ballat almenys una vegada”. “Una connexió en relació amb la llibertat a través de la música, la poesia i la dansa, lligada amb la situació actual que viu la societat com a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19” ha assenyalat aquest matí Isabela Alfaro, directora del festival Circuito Bucles Danza en l’acte de presentació d’aquesta huitena edició. “La dansa obri camins a la transgressió dels límits espirituals, i ofereix la possibilitat d’un deliri creador, generador de vida i un antídot contra la bogeria i el caos que generen l’aïllament”, ha apuntat.



El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha felicitat l’organització del festival per tirar endavant la iniciativa, adaptant-se a la nova situació generada per la COVID-19 i ha assenyalat que “en aquest temps de pandèmia s’ha demostrat que la cultura és essencial per al benestar de totes les persones i en aquest sentit, al programa desenvolupat per la Generalitat per a reactivar el sector artístic, se sumen un gran nombre de col·laboracions que, des de fa anys, promou el Consorci de Museus que impulsa festivals com Circuito Bucles Danza des del Centre del Carme. Un suport necessari perquè sense artistes, sense obres que crear i sense espais on desenvolupar-les, la cultura no existiria”.



Pérez Pont ha destacat així mateix “el caràcter urbà del festival que democratitza la cultura i, d’aquesta manera, acosta la dansa a diferents barris de la ciutat”.



Una de les novetats d’aquesta edició és “la integració de nous formats en línia, que s’adapten així a la nova situació provocada per la COVID”, ha assenyalat Alfaro. En aquest sentit, cal destacar l’organització de la primera edició de la Plataforma de Residències Artístiques Virtuals.



“L’objectiu principal és donar suport i fomentar la producció artística i els seus processos d’investigació, així com generar oportunitats d’interacció entre la comunitat virtual i el ballarí-creador, per tal d’adaptar-se a la nova realitat actual” ha afegit Alfaro.



La formació serà impartida per Jerónimo Forteza, Lali Ayguadé i Jose Manuel Álvarez durant els mesos de novembre i desembre. Aquesta activitat s’ha compartit amb la Mostra Viva del Mediterrani A més, es farà una retransmissió de xarrades i espectacles internacionals en col·laboració amb el Let Me In Festival de Berlín.



Una altra de les iniciatives a destacar és la residència artística ‘Graners de creació’, un procés d’experimentació, testatge, laboratori i anàlisi del treball en diferents centres actius de la ciutat de València amb les seues pròpies activitats. Unes residències que disposen d’un espai de treball, una mediació artística i una continuïtat. Aquesta edició comptarà amb la companyia Ladyfunta i la seua residència al Teatro Círculo.



A més, és digne d’especial atenció, “l’especial col·laboració de l’IVC amb la seua producció de carrer ‘(R) Minds’ dirigida per Tomás Ibáñez, així com l’organització de diverses sessions de tallers de dansa en comunitat, format per dones de diferents generacions”, ha assenyalat la directora del festival.



Dirigides i coreografiades per l’artista Juana Varela, realitzaran una mostra de dansa com a resultat dels processos creatius viscuts. L’altre projecte va dedicat a persones amb mobilitat reduïda i altres capacitats, ‘Del ir antes, del ir después, del ir ahora’ serà dirigit per la companyia Moments Art i el seu director Juanjo Rico. Aquests tallers participatius es duran a terme durant aquest mes, i tenen el suport de Cajamar.



Finalment, Isabela Alfaro ha agraït l’involucrament enguany de l’Inaem, la Generalitat Valenciana, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana a través del Centre del Carme Cultura Contemporània, l’Institut Valencià de Cultura, l’Ajuntament de València, la Diputació de València, Cajamar i Caixabank.



Dansa al museu



Durant els dies 29, 30 i 31 d’octubre, s’han dissenyat diversos recorreguts en els diferents espais del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) per a acostar la dansa en la seua màxima expressió. Hi intervindran els artistes: Colectivo Glovo, Antes Collado, Cristina Cabo, EnÁmbar Danza, Jove Companyia Gerard Collins, Otra Danza i La Intrusa.



Dansa al carrer



Els barris del Carme, Natzaret, el Cabanyal, i Benimaclet acolliran una de les singularitats del festival, l’actuació de peces de dansa en diferents espais urbans, i els transformaran en un circuit de dansa accessible a la ciutadania amb propostes subversives i innovadores, on conviuen diferents arts vives en un marc no convencional. En aquesta edició, participaran els dies 30 i 31 d’octubre, 1, 6, 7 i 8 de novembre, els col·lectius i artistes: EnÁmbar Danza, Iker Gómez, Dunatacá, Migrodanza, Merry Leen, Producción IVC, Kobulu Dance Company, Fic Ebc Danza, Marea Danza, Grupo E21, Jap, Lorenza Di Calogero, A Contar Mentiras, Unaiuna i Vero Cendonya.



Dansa en teatres



En el procés de continuar acostant la dansa a la societat, el festival també impulsa la col·laboració amb els diversos teatres i sales dels barris on es promou la creació artística. Dues representacions nacionals de dansa, La Quebrá i Ko’rsia, tindran lloc a La Mutant (6 de novembre) i a El Tem (7 de novembre). La companyia valenciana Ladyfunta clausurarà el festival a la Sala Círculo de València el 8 de novembre.



Taller social a Natzaret



Es tracta de la segona edició d’aquest projecte social. Una immersió dansística i cultural al barri de Natzaret, l’objectiu del qual és “aproximar la cultura, i portar la dansa i les arts escèniques al barri de Natzaret”, ha destacat Alfaro. Una iniciativa que compta amb la col·laboració de l’ONG El Arca de Nazaret i l’Associació de Veïns de Natzaret. Els tallers didàctics amb xiquets d’edats compreses entre 4 a 15 anys duraran tot l’any escolar, i acabaran al juny de 2021. A més, l’1 de novembre, el festival acostarà la dansa a la plaça del Santíssim Crist de Natzaret, on intervindran: Fic Ebc Danza, Kobulu Dance Conpany i la companyia de dansa espanyola Marea Danza. Aquesta iniciativa està protegida especialment per l’Ajuntament de València.



Joves creadors



Aquesta iniciativa es dirigeix a impulsar la professionalització de les noves generacions de creadors en dansa contemporània. Les propostes són peces de petit format. Rafa Perets inaugurarà el cicle ‘Joves creadors’ al Centre del Carme Cultura Contemporània, que continuarà a la Sala Carme Teatre amb la representació de diverses propostes escèniques de joves valencians: Cia. Entretantos, Cia. Clandestina, Colectivo Meraki, Pip In To. Serà el 29 d’octubre en ambdós espais.



Nanobucles



Continuant amb la filosofia del festival, s’ha organitzat un laboratori pedagògic de dansa artística en què les xiquetes, xiquets i famílies experimenten noves formes d’expressió amb l’ús del seu cos. En aquesta edició, s’ha organitzat un circuit familiar que tindrà lloc el 31 d’octubre al Centre del Carme Cultura Contemporània, amb el nom de ‘Dance Explorer’ a càrrec de Cristina Cabo, i a la Sala Carme Teatre, ‘La Lola Boreal’ format per Helena Gómez, Aurora Diago i Noelia Arcos, estrenaran ‘Marrrr’.



Música en directe



Com en altres edicions, la música en directe també forma part del festival. La Sala Carme Teatre acollirà el 29 d’octubre el DJ Madnel. Serà una selecció de música electrònica, principalment ‘hits’ dels 80 i 90 que buscarà crear un espai de trobada social per a creadors i assistents, amb l’objectiu d’entaular contacte i ‘feedback’. El 31 d’octubre serà el torn per a Tito Ramírez, conegut per TNT Ramírez, un dels artistes més controvertits dels últims anys de l’escena R&B nacional. Un concert que tindrà lloc al Centre del Carme.



Integrar la dansa en la societat



El festival de dansa Circuit Bucles va nàixer en 2013 amb un marcat format alternatiu. De caràcter anual, busca integrar la dansa en la societat a través de l’exhibició de peces de petit format i duració que es desenvolupen en espais no convencionals. El festival va aconseguir en la seua edició de 2019 una assistència de més de 5.000 espectadors.