El Centre del Carme inaugurarà aquest divendres l’exposició de Maribel Doménech ‘Acciones cotidianas’ de forma virtual

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les xarxes socials activaran un recorregut virtual per la mostra guiat per l’artista, Maribel Doménech, per la seua comissària, Rocío de la Villa i pel director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont

La inauguració s’emmarca dins del programa ‘#CCCCenCasa’

El Centre del Carme inaugurarà virtualment l’exposició de Maribel Doménech ‘Acciones Cotidianas’ el pròxim divendres 15 de maig. A les 12 hores del matí les xarxes socials activaran una visita virtual per la mostra, un recorregut amb els comentaris de l’artista, Maribel Doménech, i la seua comissària, Rocío de la Villa, a més dels del director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont. Una inauguració virtual que encendrà les llums d’aquesta sala Ferreres, que ha estat tancada durant dos mesos esperant la seua inauguració.



Pérez Pont ha manifestat que “‘Acciones Cotidianas’ tenia previst inaugurar-se el passat 13 de març, quan es va acordar el tancament dels centres culturals per la COVID-19. Hui es compleixen dos mesos des de la data prevista i, des del Centre del Carme, hem pres la iniciativa d’activar la mostra virtualment, dins del nostre programa en línia ‘#CCCCenCasa’”.

El director del Centre del Carme ha assenyalat que “conscients que res substitueix la contemplació real de les obres d’art, per l’emoció que ens transmeten, aquesta visita virtual ofereix diferents capes d’informació per a anar obrint boca. Experimentant amb les eines que ens ofereixen les noves tecnologies, aquest tour virtual ens permet arribar als públics independentment del seu lloc de residència, quan la mobilitat entre territoris diferents està limitada”, i ha afegit que “l’exposició s’inaugurarà de forma presencial, amb la seua corresponent visita per a mitjans de comunicació, quan les autoritats sanitàries permeten la realització d’esdeveniments i activitats culturals, dins del procés de desescalada”.

Emmarcada dins de la convocatòria ‘Trajectòries’ del Consorci de Museus, ‘Acciones cotidianas’ repassa 35 anys de l’art compromés i feminista de l’artista valenciana Maribel Doménech, a través d’escultures, instal·lacions, fotografies, vídeos i projectes col·laboratius.

L’exposició virtual ofereix l’oportunitat d’accedir a un contingut addicional com són altres obres de l’artista que no estan presents en la mostra.

El treball de Maribel Doménech gira entorn de la reflexió de la vida quotidiana: en què s’entrecreuen l’íntim i el social en narracions visuals, emocionals i performatives, que expressen el compromís amb l’experiència viscuda i reclamen la participació dels seus destinataris.

Aquesta exposició mostra la seua escultura en ferro en la dècada dels huitanta, quan el seu objectiu és ja narrar la vida quotidiana. Comprén la seua etapa postminimal, en la qual predominen peces d’alumini i ambients lumínics amb què explora una narrativitat emocional lligada a l’habitar. Espais des dels quals projecta les primeres instal·lacions i peces translúcides toves dirigides a mostrar experiències de vulnerabilitat, que deriven en la creació d’indumentàries interactives amb evident perspectiva de gènere.

Des de mitjans dels noranta, Maribel Doménech utilitza cables elèctrics conductors de comunicació per a crear figures i paraules que expliciten la seua posició feminista, en instal·lacions contra la violència de gènere i de resistència davant dels embats de la vida. L’eix longitudinal de l’exposició està protagonitzat per peces de ressonància autobiogràfica que subratllen la reflexió sobre el transcurs vital i el compromís arrelat en l’experiència, emfatitzant la coherència de tota la seua trajectòria inscrita en la reflexió sobre la vida quotidiana.–



3 archivos adjuntos