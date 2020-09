El Centre del Carme ofereix un recorregut per la cultura i la societat valenciana dels últims vint anys a través del cartell

Connect on Linked in

El centre de cultura contemporània inaugura temporada amb l’obertura de cinc exposicions de forma simultània

El Centre del Carme Cultura Contemporània inaugura aquest divendres la seua nova temporada expositiva amb l’obertura simultània de cinc exposicions. La presentació l’han realitzada la secretària autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat, Raquel Tamarit, i el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, que han presentat aquest matí les exposicions acompanyats pels i per les artistes participants, així com pels seus comissaris i comissàries i entitats col·laboradores.

La reivindicació del cartell a través de 365 autors i autores; la commemoració de Carmelina Sánchez-Cutillas com a escriptora de l’any; la lluita contra la violència masclista amb l’obra d’Elisa M. Matallín i la investigació artística de Fermín Jiménez Landa i Edu Comelles són les claus d’aquesta nova temporada que se sumen a la mestra Maribel Domènech, amb la qual el Centre del Carme Cultura Contemporània reprén la seua agitació cultural.



La secretària autonòmica Raquel Tamarit ha destacat que “amb aquesta programació tan variada d’exposicions en aquest espai fonamental de mostra de creació al cor de València, continuem per la senda clara de Cultura de la Generalitat de reactivar la cultura en viu en totes les seues expressions perquè la cultura és segura, el Centre del Carme és segur i la vivència de recórrer aquestes exposicions ‘in situ’ és única”, i ha afegit: “És fonamental que les institucions en tots els nivells de gestió cultural donen eixida al màxim de propostes culturals perquè tenim les mesures i protocols de prevenció, protecció i seguretat establits per les autoritats sanitàries i els espais culturals són espais segurs”.

El director del Centre del Carme ha assenyalat que “arranquem temporada amb cinc exposicions que mostren l’heterogeneïtat de llenguatges i de disciplines artístiques que són l’expressió de la cultura i de la societat del nostre temps. En aquesta línia, el projecte cultural del Centre del Carme està impulsant la investigació artística, reivindicant l’espai que mereixen altres disciplines com l’experimentació sonora o el disseny així com fomentant noves maneres d’aproximació de l’obra contemporània a la ciutadania”.

Sobre l’exposició ‘Prohibit fixar cartells’, Pérez Pont ha manifestat que “aquesta exposició és una mirada cap al disseny de cartell en l’actualitat reconeixent els seus nous formats i els seus professionals. Amb aquesta reivindiquem el cartell com a format divulgatiu i el disseny com a disciplina, dins del museu”. Pérez Pont ha recordat que “la Sala Carlos Pérez, que dediquem a la figura d’aquest pedagog, escriptor i museògraf valencià, pretén, seguint la seua filosofia, oferir un espai per a la reflexió entorn d’aquesta disciplina que viu en l’actualitat un segon moment d’esplendor, coincidint amb la designació de València com a capital mundial del disseny 2022”.

L’exposició ‘Prohibit fixar cartells. REA – Cartells Valencians 2000-2020’, està organitzada pel Consorci de Museus en col·laboració amb l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana i comissariada per Boke Bazán i Mac Diego.

En el marc del nomenament de València com a capital mundial del disseny 2022, l’exposició mostra una panoràmica del cartell a la Comunitat Valenciana a través de 600 cartells, dels últims 20 anys, de 365 autors i autores.

Participen en la mostra creadors i creadores de les comarques de Castelló, València i Alacant així com professionals d’altres llocs que han treballat en campanyes desenvolupades en el territori. Organitzada cronològicament, en l’exposició el cartell es reivindica com la memòria gràfica de la cultura i la societat valenciana de les últimes dècades.

Els seus comissaris han assenyalat que “en aquests últims 20 anys s’han creat més cartells que mai en l’àmbit social i cultural. Hi ha un nou auge d’aquesta disciplina que ha anat abandonant el paper per a evolucionar cap a un format digital que ja ni tan sols és estàtic sinó que es converteix en una imatge en moviment”.

Així, en la mostra es poden veure les creacions d’artistes reconeguts com Manuel Boix, Artur Heras, Pepe Gimeno o Paco Bascuñán, nombrosos premis nacionals en disseny, il·lustració i còmic com Dani Nebot, Marisa Gallén, Paco Roca, Mariscal, Cristina Durán, Pablo Alaudell, Paco Giménez o Miguel Calatayud junt amb els dissenys d’artistes emergents com Miguel Chordá, Nuria Riaza, Belén Segarra, Gema Germen, Luis Armand o Miguel Hache.

L’exposició, que es podrà veure al Centre del Carme fins al 8 de novembre, convida els públics a reflexionar sobre l’existència d’una evolució en la tècnica, l’estil o les temàtiques utilitzades.