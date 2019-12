El Centre del Carme presenta ‘Contamón’, el primer festival de contacontes de la ciutat de València

Print This Post

Els dies 20 i 21 de desembre el públic familiar podrà gaudir de dues jornades intenses de tallers i contacontes que recuperen la tradició valenciana

Tancarà el festival l’actuació de Dani Miquel amb el seu repertori de cançons populars

El Centre del Carme Cultura Contemporània presenta ‘Contamón’, el primer festival de contacontes de la ciutat de València, un festival íntegrament en valencià en què reivindicar la tradició oral.

Els dies 21 i 22 de desembre, el Centre del Carme s’omplirà de màgia de la mà d’algunes i alguns del millor contacontes valencians: Dani Miquel, Almudena Francés, Laia Serna, Jauría, Domingo Chinchilla, Felip Kervarec, l’Esglai Teatre, Andrea Ríos i Rebombori Cultural, entre altres.

El contacontes és part de la nostra història, és el vehicle per excel·lència de la tradició oral. Tradicionalment, les xiquetes i xiquets han gaudit de contes, llegendes i històries de la nostra terra, històries plenes de criatures i personatges que no haurien de resultar-los estranyes.

‘Contamón’ és un projecte de Prosa Elástica amb la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, i promoguda per la secció de política lingüística i multilingüisme de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través de les seues ajudes al foment del valencià.

El festival oferirà, a més d’un extens programa de contacontes, tallers infantils de creació de personatges i de titelles; un homenatge al contacontes Llorenç, difunt recentment; un reconeixement al docent destacat d’enguany, Pedro Cifuentes, per la seua aposta per divulgar la història a través del còmic, i les inconfusibles cançons populars de Dani Miquel.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha assenyalat que “‘Contamón’ s’emmarca dins del nostre projecte de mediació i educació i del nostre programa CCCContes, que s’ha consolidat com una acció d’activació cultural dirigida a públic familiar. Una proposta que permet a les xiquetes i xiquets acostar-se al centre i apropiar-se de l’espai en aquests recorreguts pel Centre del Carme a través dels contes”.

Pérez Pont ha destacat que “el Centre del Carme és un espai obert a les diferents manifestacions de la nostra cultura contemporània, i en aquest sentit, a més de les arts visuals, cinematogràfiques, musicals o escèniques té cabuda també la literatura i la recuperació de la nostra tradició oral, a través d’adaptacions de contes populars portats a la contemporaneïtat”, i ha afegit que “es tracta de relats que transmeten valors de convivència, respecte, igualtat de gènere, i molts altres sabers que estan en la línia d’aquest centre com un espai inclusiu i integrador”.

Programació

La jornada de dissabte s’iniciarà a partir de les 10.30 hores amb el taller de creació de personatges de contes. A continuació, Jauría Teatre oferirà una proposta introspectiva sobre els contes dels Germans Grimm i el Romanticisme amb molta teatralitat i bon humor. Un homenatge afectuós al narrador que ocupava les places de pobles i ciutats.

Amarito serà la guia de viatge que portarà les xiquetes i xiquets per la novel·la d’Antoine de Saint-Exupéry ‘El xicotet príncep’.

Felip Kervarec oferirà ‘Contes de maleta’. La rateta Giberta és una gran col·leccionista. En les seues maletes es guarden els seus tresors xicotets i grans, i cada tresor té una història…

Amb ‘La casa de Carmeta’ Almudena Francés combinarà els contes tradicionals amb els àlbums il·lustrats, les endevinalles i la poesia.

Rebombori Cultural oferirà una història sorprenent a cavall entre la realitat i la fantasia en el contacontes ‘La història interminable’, un homenatge al clàssic de Michael Ende, adaptat per a les i els més menuts.

Domingo Chinchilla tancarà la jornada de dissabte amb el seu espectacle ‘Històries que conten’ per a públic adult, perquè l’edat no està renyida amb la capacitat per a gaudir d’una bona història.

Diumenge s’invitaran també els i les xicotetes a crear els seus propis titelles per a donar pas a una de les actuacions més esperades. Els contes per a tota la família de Laia Serna, una veu amb nom propi de contacontes de la mà de Rebombori Cultural.

A més, la motxilla d’Andrea Belmont està plena d’històries que cobraran vida la vesprada de diumenge.

Premis, homenatges i cançons

Al llarg del festival es lliuraran diversos premis tant a l’alumnat dels centres que han participat en el concurs ‘Un Carme de contes’ com al professorat. Diumenge a les 12.30 hores es concedirà a Pedro Cifuentes el Premi al Professor Destacat per la seua tasca docent al territori valencià l’any 2019, amb la col·laboració de l’editorial Edelvives.

Diumenge a les 18.30 hores s’oferirà un homenatge al contacontes valencià Llorenç Giménez, recentment difunt i recordat com un ‘mestre de la paraula’ i un referent en la recuperació de la tradició oral valenciana.

De professió mestre, es va dedicar també a escriure històries i va divulgar el valencià a través de l’ofici de contacontes. Per al record deixa llibres com ‘Els acudits de Llorenç’, ‘El secret de les cinc llegendes’ i ‘El fantasma dels ulls blaus’.

Professionals de l’àmbit de la cultura i l’educació participaran en aquest homenatge, com ara Domingo Chinchilla, contacontes; Núria Sendra, editora d’Edicions del Bullent; Josep Daràs, bibliotecari, i Mercè Viana, escriptora.

La cançó popular està present també en el festival de la mà de Dani Miquel, que tancarà la trobada. Els concerts són una gran festa compartida, una trobada en què totes i tots, xicotets i grans, són partícips i protagonistes. Dani Miquel oferirà temes populars del cantacançons a més de grans èxits que recuperen les cançons tradicionals del carrer per a jugar i passar-ho bé amb les xiquetes i xiquets.

El CCCContes no s’acomiada amb aquest festival; la programació de contacontes del Centre del Carme dirigida a públic familiar continuarà aquest Nadal amb històries noves i increïbles.