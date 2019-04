El Centre del Carme reivindica l’art com a llenguatge universal de la mà de Xu Bing

Connect on Linked in

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, acompanyat per Xu Bing, ha presentat el llibre ‘Book from the Ground’, la primera publicació escrita únicament amb emoticones, una novel·la gràfica que ha sigut editada pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, amb motiu de l’exposició ‘Art for the people’.

Xu Bing (1955, Chongqing, la Xina) tenia 11 anys quan va esclatar la Revolució Cultural al seu país i, igual que els seus coetanis, va haver d’aprendre tots els nous caràcters simplificats. Tal vegada és per aquesta raó que la problemàtica del llenguatge ocupa una part important del seu treball.

‘Book from the Ground’ (el ‘Llibre de la terra’) és una història sense paraules, composta per més de 8.000 icones, un relat de 24 hores en la vida de Mr. Black. Amb aquest l’artista crea un llenguatge universal, sense lletres ni caràcters, i fa possible que el seu llibre es puga llegir sense que els coneixements idiomàtics del lector suposen un impediment per a la comprensió d’aquest.

Xu Bing ha assenyalat que “hui dia vivim en aquest nou món dels pictogrames. ‘Book from the Ground’ és un llibre que tots poden llegir, independentment de quin siga el seu bagatge educatiu o el seu context cultural”.

“Vaig començar amb la idea d’aquest llibre fa 13 anys, era una època en la qual tenia exposicions per tot el món i passava molt de temps als aeroports. Passejava amunt i avall i em vaig fixar que allí hi ha molta senyalística, moltes imatges per a comunicar-se: per a embarcar a l’avió, per a anar al bany, al restaurant, i vaig pensar que seria interessant utilitzar aquest llenguatge per a fer una història”, ha explicat l’artista xinés.

Xu Bing hi ha afegit que “l’aeroport és com una xicoteta ciutat, com un xicotet poble i aquest és el llenguatge que utilitza, fins i tot per a alguns processos tot s’explica mitjançant imatges. Vaig pensar que, mitjançant aquest tipus d’iconografia, podria filar una història, escriure un llibre que tothom podia comprendre. Al principi era difícil perquè hi havia un nombre limitat d’emoticones, però en els últims anys el nombre d’aquestes s’ha ampliat moltíssim i gràcies a això he pogut acabar el llibre”.

L’artista ha destacat que “el meu desig és que l’art arribe a tothom, que siga accessible i connecte amb tots. El que espere és que el públic, quan isca de veure la meua exposició, se’n vaja amb una nova idea que li han transmés les meues obres”.

Després de vint anys de la seua clàssica obra ‘Book from the Sky’ (‘Llibre del cel’), un temple dedicat a una llengua sense sentit, que ningú pot llegir, Xu Bing presenta una nova novel·la gràfica, aquesta vegada apel·lant al llenguatge universal.

Xu Bing va passar set anys reunint materials, experimentant, revisant i organitzant milers de pictogrames per a construir la narrativa de ‘Book from the Ground’.

El llibre conta la història d’una persona corrent. Mr. Black és un empleat típic d’oficina. El dia del protagonista comença amb els crits d’atenció d’un ocell pròxim i el seu despertador al costat del llit; continua amb el raspallat de dents, la preparació del café, la televisió Es desplaça al seu treball amb el metro, treballa en la seua oficina, reflexiona sobre diverses opcions de menjar ràpid per a l’esmorzar, somia despert, envia flors, se socialitza després del treball i s’alça al matí següent per a tornar a fer-ho.

El seu dia es conta amb detalls meticulosos i íntims, i es llig com un ‘riff’ postmodern. Però la narrativa de Xu Bing, que utilitza un llenguatge exclusivament visual, podria publicar-se en qualsevol lloc, sense traducció ni explicació. Qualsevol persona que ha interioritzat les icones de la modernitat, des de cares somrients fins a mapes de trànsit i menús, pot entendre’l.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha explicat que “el llibre es va editar per primera vegada en el MESS MoCA (Massachusetts). Des del Consorci de Museus ha sigut reeditat en el marc de l’exposició ‘Art for the people'” i hi ha afegit que “Xu Bing ha convertit la Sala Ferreres en un temple de la cultura xinesa, sense fronteres, amb escriptures sagrades que no diuen res i amb dibuixos que diuen molt. En la seua cerca per trobar el llenguatge universal, Xu Bing ens presenta el primer llibre escrit únicament i exclusivament per emoticones que hui dia tots podem entendre”.

Llenguatge

La problemàtica del llenguatge ocupa una part important en el seu treball i és el fil conductor de la seua obra, en què l’art tradicional i l’art conceptual estan intrínsecament units.

Una gegantesca banderola exposada en el MoMA de Nova York i en el Victoria & Albert Museum de Londres corona la Sala Ferreres-Goerlich. Qui no conega el sistema d’escriptura inventat per Xu Bing pot pensar que la bandera ‘Art for the people’ està escrita en xinés, quan en realitat cada grafia xinesa és una paraula escrita en anglés amb lletres del nostre alfabet.

La bandera diu: “Art for the people, va dir el president Mao”. Xu Bing juga amb l’engany, amb el que sembla i no és per a realitzar una crítica en clau d’humor, una crítica vetlada, a la política xinesa i a les seues tradicions.

El públic pot aprendre a llegir i a escriure aquest sistema d’escriptura inventat per Xu Bing a la sala d’exposicions, a l’aula de ‘Square Word Calligraphy’, una instal·lació que recrea una aula d’un col·legi xinés i que permet a l’espectador asseure-s’hi a practicar amb el pinzell i la tinta sobre el quadern, com un xiquet a l’escola; com ell mateix va fer diàriament durant la seua infància.

Amb aquest mateix sistema d’escriptura l’artista xinés ha traduït per al Centre del Carme el poema d”El bon poble’, d’Ausiàs March, a l’estil Xu Bing. Es tracta d’una obra creada ‘ex profeso’ per a aquesta exposició i s’ha inspirat en la cultura valenciana, en la seua tradició, en diàleg amb la cultura xinesa.