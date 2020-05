El Centre del Carme reobri les seues portes i celebra la tornada de l’art en viu

Connect on Linked in

La cantant Elia Casanova, el conjunt Krama i els ballarins Hort-Art han oferit l’actuació ‘Filant Empremtes’ a la sala Ferreres que s’ha pogut veure exclusivament per les xarxes socials

‘Filant Empremtes’ és una creació expressament per al Centre del Carme, inspirada en l’obra de Maribel Domènech

La lluita feminista, el canvi climàtic, les falles experimentals i l’homenatge a Carlos Pérez són els eixos de les exposicions del centre d’art que reobri les seues portes amb les seues sales a ple rendiment

El Centre del Carme Cultura Contemporània, que ha reobert les seues portes en el seu horari habitual, convida la ciutadania a celebrar la tornada de l’art en viu. Amb totes les seues sales i claustres a ple rendiment, el centre d’art ha celebrat la seua reobertura en el Dia Internacional dels Museus. Simultàniament a la seua obertura, les xarxes socials del centre d’art han oferit l’actuació ‘Filant Empremtes’, una proposta dels ballarins Hort-Art, junt amb el conjunt Krama i la veu d’Elia Casanova.

El concert, celebrat a porta tancada a la sala Ferreres, simbolitza la tornada a l’agitació cultural del Centre del Carme, la fusió entre tradició i modernitat, entre arquitectura, música i cultura contemporània.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha avançat que “la coordinació entre l’activitat presencial i l’acció virtual serà fonamental en aquesta nova etapa. El programa ‘#CCCCenCasa’ continuarà oferint propostes específiques perquè es gaudisquen en línia, com una extensió del nostre projecte cultural, i, al mateix temps, la visita en persona al Centre del Carme estarà vinculada a aquests continguts de manera que el virtual i el presencial es fusionen per a permetre als públics continuar gaudint de l’art en viu de manera plena, amb seguretat i pensant en les seues necessitats”.

Prèviament al començament del concert, les xarxes socials del Centre del Carme han recordat que, al llarg d’aquestes últimes setmanes, el centre d’art ha estat al costat de la ciutadania portant l’acció cultural fins a les seues cases.

En aquest sentit, Pérez Pont ha explicat que “a través de propostes com la convocatòria ‘#CMCVaCasa Cultura Online’ busquem reactivar la cultura, donant suport al sector artístic en la nostra Comunitat”.

Així, ‘Filant Empremtes’ és una ocupació coreogràfica / concert i una interacció no sols formal i explicativa, sinó també física. El museu deixa de ser un lloc expositiu i es torna un lloc habitat pels cossos que dansen buscant noves reverberacions, nous ‘partners’. Un pas a quatre entre les obres d’art de Maribel Domènech, la música de Krama (Spyros Kaniaris i Xuso Barberá), l’espai arquitectònic de la sala Ferreres-Goerlich del Centre del Carme i la dramatúrgia i el moviment d’Hort-Art (Pere Bodí i Álex Guerra) acompanyats per la veu d’Elia Casanova.

Segons els creadors d’Hort-Art, “la intervenció busca viure en l’espai i habitar cada un dels centímetres de les sales del centre d’art. Busquem crear diversos mecanismes de relació, una composició instantània en el moment present que parteix d’una cèl·lula compositiva i es desenvolupa en la relació amb els altres elements que componen l’ambient, que l’habiten. En aquest sentit ens apropiem íntegrament de la paraula habitar”, i han afegit que “la veu d’Elia Casanova traspassa els murs i s’expandeix com la llum que entra per les claraboies zenitals de la sala”.

Sobre l’obra de Maribel Domènech han assenyalat que “comparteix amb nosaltres la seua trajectòria, un crit de feminisme de gènere, però sobretot d’arrel. En ‘Filant Empremtes’ teixim l’entramat de les diferents identitats artístiques que hi col·laborem, per a crear un vestit fet a mesura. Un vestit teixit amb fil de ferro, de feminitat i força. Una amazona que despulla un cos masculí. La cuirassa de ferro cau”, han explicat els artistes.

Reobertura del Centre del Carme

Sobre el lema del Dia dels Museus, proposat per l’ICOM en aquest 2020, ‘Museus per la igualtat: diversitat i inclusió’, el director del Centre del Carme ha assenyalat que “la igualtat és un dels pilars del nostre treball, de la mateixa manera que la lluita contra la violència de gènere, la diversitat cultural o l’emergència climàtica, temàtiques sobre les quals reflexionen les exposicions amb què reobrim el Centre del Carme i que podran gaudir-se fins a finals d’agost”.

El Centre del Carme reobri les seues portes amb la mateixa programació expositiva amb què va tancar, ja que acabava d’inaugurar temporada. Les exposicions són ‘(Escif). Qué pasa con los insectos después de la guerra’, ‘Viatge a Corfú. Carlos Pérez. L’home-museu’, ‘Between debris and things’, ‘Art al Quadrat. De coros, danzas y desmemoria’, ‘Falles experimentals. Història d’una dissidència’ i les instal·lacions dels claustres gòtic ‘Efluenow’ de Raquel Rodrigo i renaixentista ‘Les jouets voyeurs’ de Milimbo.

Informació pràctica (mesures de seguretat i higiene)

El Centre del Carme s’ha obert novament al públic amb les mesures de seguretat, distància i higiene recomanades per les autoritats sanitàries.

El centre disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic, màscares i guants per als públics que no els porten, ja que el seu ús és obligatori durant la seua visita. També s’han disposat papereres per a reciclar-los.

Entre altres mesures, s’han desenvolupat diversos elements que permeten al públic gaudir de la seua visita de manera segura i recuperar l’experiència presencial d’una obra d’art, de manera lliure. En aquest sentit, se n’ha reorganitzat la senyalística per a substituir els habituals fullets i fulls de sala per codis QR que es troben visibles a l’entrada de cada exposició i que ofereixen informació audiovisual de la mostra amb entrevistes a artistes i comissàries i comissaris, a més de la possibilitat de descarregar el full de sala.

L’entrada i eixida de les sales d’exposicions s’ha organitzat de manera que permeta la distància de seguretat reglamentària de dos metres. Hi ha indicadors tant en valencià com en castellà i anglés de les mesures de seguretat per a accés a les sales, així com totes les indicacions necessàries en els tòtems que el CCCC disposa per a això.

Així mateix, abans de la seua reobertura, el Centre del Carme ha efectuat tractaments de desinfecció tant dels seus espais com de les obres d’art exposades a les seues sales, a càrrec d’empreses especialitzades, per a garantir la seguretat de treballadors i visitants.

Totes aquestes mesures suposen una inversió al mes d’uns 110.000 euros per a garantir la seguretat i la netedat del centre.