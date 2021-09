El Centre d’Informació Juvenil de Torrent ofereix un servei d’informació sobre sexualitat per a joves

Print This Post

La delegació de Joventut de l’Ajuntament de Torrent, per mitjà del Centre d’Informació Juvenil, ofereix un servei integral d’informació, orientació i assessorament a joves en matèria de sexualitat, recursos anticonceptius i salut psicoafectiva.

Aquest servei, desenvolupat des del consorci Xarxa Joves.net amb la colaboració de l´Institut Valencià de la Joventut i amb la participació de la Federació de Planificació Familiar Estatal, es dirigeix a joves d’entre 12 a 30 anys amb l’objectiu que ells i elles puguen obtindre informació rigorosa sobre salut sexual i relacions afectives.

“Des del CIJ de Torrent oferim, en una campanya conjunta amb altres 22 municipis de l’Horta, un servei d’informació i assessorament perquè els joves compten amb un espai on puguen comentar, plantejar i resoldre els seus dubtes o inquietuds en matèria de sexualitat, sense descurar el que considerem que és la finalitat bàsica d’aquest servei: promoure hàbits sexuals saludables, amb una percepció oberta i respectuosa de la sexualitat que contemple la diversitat de les orientacions i pràctiques sexuals, així com el sexe segur per a evitar malalties de transmissió sexual”, destaca la regidora de Joventut, Marina Olivares.

Per a tots aquells que vulguen accedir a aquest servei d’orientació i assessorament, el CIJ posa a la seua disposició l’atenció telefònica i a través de missatges de wasap en el telèfon 669 930 981, que estarà operatiu de dilluns a divendres, entre les 18.00 i les 20:00h.

A més del servei d’assessorament telefònic, el projecte contempla la realització de tallers i activitats, que aniran acompanyades de campanyes d’informació específiques per a alumnes i alumnes dels centres d’ensenyament de municipis integrats en la Xarxa Joves.net.