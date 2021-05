El centre educatiu Joan XXIII de Burjassot obté la Carta Erasmus per a educació superior

Print This Post

El centre educatiu Joan XXIII de Burjassot està d’enhorabona. En aquests dies, la Comissió Europea els ha informat de la concessió de la nova Carta Erasmus per a Educació Superior (TIRE) per al període 2021-2027 després que el projecte presentat pel centre haja sigut aprovat, “obtenint una qualificació molt positiva”, tal com han informat des de l’entitat burjassotense.

Aquest Certificat de Qualitat constitueix el marc per a les activitats de col·laboració europea i internacional, necessari perquè un centre d’educació superior puga participar en els projectes del Programa Erasmus+ durant el període 2021-2027.

“En la pràctica, suposa un reconeixement a nivell internacional que permetrà que alumnes i professors d’educació superior del nostre centre, puguen realitzar mobilitats a l’estranger, dins del Programa Erasmus+”, han assenyalat des del centre.

Amb la sol·licitud i ara concessió de la nova Carta Erasmus+, des del centre educatiu han manifestat el seu desig de continuar “amb la internacionalització del centre i així oferir als nostres alumnes i personal l’oportunitat d’enriquir la seua experiència acadèmica, professional i personal millorant la inserció soci-laboral”.