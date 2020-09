El centre esportiu La Cotxera de Torrent reprén la seua activitat obrint hui al públic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb l’inici del mes de setembre, el centre esportiu La Cotxera represa la seua activitat i ha obert hui les seues portes rebent als torrentinos i torrentinas. Per a garantir la seguretat de la ciutadania, l’Ajuntament de Torrent ha desenvolupat diferents mesures que garanteixen torns de neteja i desinfecció al llarg del dia, així com en finalitzar cada jornada.

D’altra banda, per a complir amb la normativa de distanciament social, es mantenen els fluxos de senyalització dins de la instal·lació que estan marcats amb cartells i senyalística en el sòl, indicant el sentit de la marxa. Igualment, l’accés a la Cotxera tindrà lloc pel carrer Pla i compta amb marques que mostren una entrada i una altra eixida.



L’horari es manté com el mes de juliol, encara que s’està estudiant una possible modificació. De moment, els usuaris i usuàries podran utilitzar les instal·lacions de 7.30 a 14 h i de 15 a 22 h; els dissabtes de 8 a 22 h, i els diumenges de 8 a 15 h.



A més, s’haurà de fer la reserva prèvia de manera online, tant per a abonats com usuaris. I les entitats esportives locals també ho hauran de tramitar a través de la FDM (Fundació Esportiva Municipal).