El Centre Jove de Paiporta reparteix centenars d’agendes entre la joventut de la localitat

La iniciativa de la Xarxa Jovesnet va adreçada a joves entre 12 i 30 anys i està basada en la situació d’emergència climàtica

El Centre Jove de Paiporta reparteix des d’aquest dilluns, 21 de setembre, centenars d’exemplars de l’agenda jove editada per la Xarxa Jovesnet. Aquesta agenda està basada en la situació d’emergència climàtica, sobre la qual aporta dades i xifres per a entendre la magnitud del problema. L’agenda està adreçada a joves entre 12 i 30 anys, és gratuïta i es pot recollir al poliesportiu fins a exhaurir existències.



L’agenda suposa una aportació a la mobilització social per a frenar el canvi climàtic. La Xarxa Jovesnet, de la qual forma part Paiporta i altres 22 ajuntaments que treballen coordinadament les seues polítiques de joventut, va decidir dedicar la seua tradicional agenda a l’emergència climàtica abordant assumptes com la mobilitat, la compra local, la reducció de consum energètic o d’aigua, el reciclatge, la reutilització, el consum alimentari sostenible, la roba ecològica… a més de tota mena d’informació sobre serveis i programes per a joves com per exemple la Garantia Juvenil per a la inserció laboral, les activitats mediambientals d’Horta Neta, hàbits saludables, la prevenció de la violència de gènere, el racisme, etcètera.



L’emergència climàtica s’ha convertit en una de les preocupacions de la societat. Els senyals del canvi del clima són cada vegada més evidents. L’escalfament del planeta, els episodis meteorològics extrems (que fan encara més intensos fenòmens arrelats al nostre entorn mediterrani, com les “gotes fredes”), l’augment del nivell del mar, la desertificació, la pèrdua de biodiversitat, el desgelament dels pols, la contaminació de l’aire… són una veritat inqüestionable que es ve denunciant des de fa dècades per la comunitat científica i les organitzacions ecologistes.

Els intents del governs i de les Nacions Unides per a evitar que avance esta dinàmica al llarg dels últims anys no ha aconseguit resultats massa positius. El temps s’acaba i molta gent jove en tot el planeta, amb el lideratge mediàtic de la jove sueca Greta Thunberg s’ha mobilitzat per a reclamar la intervenció de les institucions i de la ciutadania per a frenar el desastre que ja està canviant la nostra manera de viure.



En total es distribuiran de manera gratuïta 6.500 agendes als i les joves de Alaquàs, Albal, Aldaia, Almussafes, Barri del Crist, Benetússer, Catarroja, Godella, La Pobla de Farnals, Manises, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella en aquest inici de curs.



L’agenda s’ha elaborat a partir dels continguts de la campanya ACT NOW de Nacions Unides (https://www.un.org/es/actnow) i, acompanyant els i les joves, servirà per a organitzar el seu temps i, a més, proposar xicotetes accions individuals que poden contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, una amenaça que ja s’ha convertit en realitat. Compta amb el finançament de institucions com l’Institut Valenicà de la Joventut de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i s’enmarca en l’estratègia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.