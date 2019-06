El Centre Matilde Salvador d’Aldaia celebra el començament d’estiu

Connect on Linked in

Gent Jove Aldaia celebra la seua fi de curs amb un programa ple d’activitats



Aldaia, 13 de juny de 2019. Dimarts que ve 18 de juny en el Centre Matilde Salavador se celebrarà la festa de final de curs del col·lectiu de joventut. Gent Jove que impulsa un gran nombre d’activitats, culturals, lúdiques, esportives i formatives, posa fi a aquest curs per a acomiadar-se han preparat un programa dirigit a tots els públics.

“Ha sigut un any amb gran acolliment per part dels joves d’Aldaia. Diàriament més de 300 persones passaven pel centre per a participar en les nostres activitats” expressava Rocio Parrilla, dinamitzadora de joventut.

Tots aquells que vulguen participar, el dia 18 a partir de les 19 hores podran gaudir d’una oferta diversa en les quals l’art, la música i el teixit associatiu juvenil cobraran protagonisme. A més del taller de ball i música els assistents podran gaudir de les actuacions dels tallers de de K-pop, dansa oriental, street danse, guitarra o francés entre altres.

La celebració tindrà lloc en la segona planta del Matilde Salvador però ja des de la porta d’entrada hauran exposicions dels treballs realitzats en els diferents tallers durant l’any. Així mateix hi haurà hi haurà 4 pantalles tàctils en les quals es projectarà fotografies de totes les activitats, cursos, tallers i altres treballs que s’han realitzat durant l’any. A més amb motiu de la celebració, l’artista Barbiturikills, està preparant ja un mural, en la planta on se celebrarà l’esdeveniment, que presentarà aqueix mateix dia.

Gent Jove que destaca pel seu compromís amb les campanyes de conscienciació social,vol aprofitar aquesta celebració per a presentar la seua proposta per al següent curs: Matilde lliure de plàstics. A partir del mes de setembre, el centre s’uneix a les reclames del moviment juvenil a favor del Medi Ambient i passarà a ser un espai lliure de plàstics. Durant la vesprada del 18 coneixerem tots els detalls d’aquesta iniciativa. A més amb motiu del desé aniversari del Centre Matilde Salvador, on Gent Jove realitza quasi tota la seua activitat, han preparat una programació especial a partir del mes de setembre.