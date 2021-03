El Centre Municipal Bernat i Baldoví estrena les últimes millores que se li han realitzat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Cultura, s’ha bolcat a garantir tots els recursos necessaris per a dur a terme diverses actuacions d’adequació i millora en el Centre Municipal Bernat i Baldoví. “L’edifici és antic i és normal que sorgisquen necessitats de restauració i millora que, tant els regidors anteriors com els actuals, hem conegut i a poc a poc anirem cobrint-les amb les inversions necessàries per a modernitzar-lo a fi que puga donar el millor servei a la ciutadania i als professionals que l’utilitzen”, ha explicat el regidor de Cultura, Vladimir Micó, qui ha afegit també que les millores realitzades no seran les últimes, ja que s’ha establit un full de ruta al llarg de 2021 i 2022 “per a actualitzar l’edifici i que puguem gaudir d’un centre actual i modern, que cobrisca totes les necessitats. És una instal·lació molt important per a la ciutat, en la qual transcorre gran part de la vida cultural de la ciutadania”.

Les intervencions que ja s’han realitzat han consistit, entre altres, en la instal·lació de 102 butaques a la sala nova; la instal·lació de la cambra negra i telons, com les cortines del hall i les de la cabina de la sala nova, així com el teló de fons d’esta mateixa sala; la instal·lació de l’equipament tècnic d’il·luminació (barra electrificada, taula per a control i taula de il·luminació de la sala nova); la instal·lació del vidre i la barana de l’amfiteatre i la reparació de goteres. Així mateix, dins de les partides destinades en 2020, els treballs s’han concentrat en la cambra negra; la instal·lació de nous equips d’aire condicionat en la cabina de la sala nova i els camerinos; i els nous equips de so i audiovisuals. Les obres d’adequació s’han realitzat gràcies també a les subvencions concedides per la Conselleria. L’última intervenció que s’ha dut a terme, ha consistit en la nova senyalització externa del Centre Municipal.