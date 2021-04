El Centre Municipal d’Esports de Cullera obrirà completament les seues instal·lacions el 3 de maig

Connect on Linked in

El complex compta amb una sala fitness de 280 m2 amb equipament d’última generació i amb més de 30 màquines per a l’exercici cardiovascular, muscular i funcional

A partir de juny començaran un gran ventall de classes dirigides

El Centre Municipal d’Esports de Cullera obrirà les portes el pròxim 3 de maig. Es tracta d’una de les notícies més esperades per la ciutadania que, a partir de la pròxima setmana, podrà gaudir d’unes instal·lacions d’avantguarda per a la pràctica d’exercici físic i amb un equipament pioner i d’alta gama.

El complex compta amb una sala fitness diàfana de 280 m2 amb 22 màquines per a l’exercici cardiovascular, 13 específiques per a enfortir tots els músculs del cos, una zona de pes lliure i altre espai per a l’entrenament funcional.

L’horari d’ús d’estes instal·lacions esportives municipals és, ininterrompudament, de dilluns a divendres de 7.00 a 21.30 hores, dissabtes de 7.30 a 19.00 hores i diumenges de 8.00 a 13.30 hores.

Per tal d’apropar esta nou servei esportiu amb el que compta la ciutat, el Ple Municipal celebrat ahir mateix aprovà una ‘tarifa de portes obertes’ durant tot el mes de maig perquè la ciutadania conega i prove l’equipament de la sala fitness.

A més a més, al mes de juny, s’impulsaran estes infraestructures amb la posada en marxa de tres sales més on poder practicar un gran ventall d’activitats físiques i classes dirigides, tant online com presencials i en distints horaris. Es tracta de cicle indoor, ioga, pilates, fitbox, classes coreografiades, de treball muscular, activitats d’alta intensitat, etc.

L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha manifestat que l’obertura del gimnàs i de les properes activitats dirigides és una “jornada històrica per a Cullera” d’una infraestructura que ha qualificat de “necesssària i anhelada”. El primer edil ha volgut posar de relleu “este pas més per contribuir a incorporar en el nostre dia a dia hàbits de vida saludables i, a més, fer-ho en unes instal·lacions que són immillorables”.

Mayor ha recordat l’esforç per concloure una obra, l’aportació de la Generalitat Valenciana per finalitzar-la, perquè al remat “el Centre Municipal d’Esports és la instal·lació esportiva que mereix tot el poble de Cullera”, ha destacat el primer edil.



Per poder fer les reserves amb antelació i per qüestions sociosanitàries cal reservar en la web: www.cullera.es/esports.