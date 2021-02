El Centre Ocupacional de Mislata incorpora un sistema tecnològic per a millorar la seguretat enfront de la Covid-19

El projecte converteix al COM en un centre pilot i en un edifici intel·ligent que permetrà millorar encara més els seus serveis

El Centre Ocupacional de Mislata ha fet un gran pas relacionat amb la innovació i la tecnologia gràcies a la instal·lació d’un nou sistema tecnològic en les seues instal·lacions. Aquest sistema, anomenat Soocial Distance i desenvolupat per una empresa paternera, s’ha posat en funcionament aquesta setmana i aconsegueix controlar, mitjançant uns sensors col·locats per tot el recinte i unes targetes que s’entreguen a les persones usuàries del centre, que aquestes mantenen la distància social de seguretat entre elles, alhora que permet conéixer l’aforament en els diferents espais en temps real.

A més, aquest innovador sistema permetrà també, en cas de detectar-se positius per Covid-19, conéixer i traçar quins altres usuaris han pogut estar prop de la persona contagiada i a quanta distància, una informació que pot ser de gran utilitat per a les autoritats sanitàries. En aquest sentit, l’alcalde, Carlos F. Bielsa, ha manifestat que aquest “és un projecte que tecnològicament no sols ens obri al món, sinó que, a més, en aquest moment tan complicat, ens ajudarà a protegir les persones i poder lluitar de manera més efectiva contra el virus”.

Així, el COM es converteix en un centre pilot i en un edifici intel·ligent que comptarà amb aquesta innovadora tecnologia i utilitzarà la innovació per a augmentar la seguretat i millorar els seus serveis. Des de la seua obertura al maig de 2018, el centre presta servei a 50 veïns i veïnes amb diversitat funcional en edat laboral, permetent als seus usuaris i usuàries participar en tallers ocupacionals, rebre suport personal, atenció psicosocial i desenvolupar habilitats per a integrar-se plenament en la societat.

A més, “aquest projecte no servirà només per a aquesta època de pandèmia sanitària que travessem, sinó també en un futur pot ser un projecte sociològic que ajudarà a saber les pautes conductuals de les persones amb la finalitat de poder evitar possibles conflictes, com a casos de bullyng, absentismes al centre o exclusions socials, i d’aquesta manera poder intervindre a temps perquè els usuaris i les usuàries gaudisquen d’una inclusió plena”, com apunta el regidor de Benestar Social, Ximo Moreno.

“Mislata sempre ha sigut una ciutat pionera en totes les qüestions que tenen a veure amb l’avanç tecnològic i amb la modernitat. I aquest projecte, que serà molt útil per al Centre Ocupacional, a més, ajudarà a modernitzar-nos, a digitalitzar-nos i a estar tecnològicament més preparats per a aquest segle XXI”, conclou Bielsa.