El Centre Ocupacional de Mislata reobri després d’un període d’assistència psicològica online a les persones amb discapacitat

Dilluns que ve, 8 de juny, reobrirà les seues portes el Centre Ocupacional Municipal amb totes les mesures de seguretat i protocols sanitaris per a prestar servei als seus usuaris, que ara accediran per torns



L’alcalde, Carlos F. Bielsa, ha comunicat personalment als usuaris i usuàries la data de reobertura del centre mitjançant una reunió per videoconferència mantinguda aquest matí



L’espai, unes instal·lacions de més de 3.000 metres quadrats (inaugurades en 2018) amb jardí interior, sales multiús, gabinet psicològic i de fisioteràpia, reobri les portes dilluns que ve com una de les mesures extraordinàries de la fase 2 de la desescalada, adoptades per part del govern municipal de Mislata. Així, donarà servei a mig centenar d’usuaris que habitualment participen en les activitats, tallers formatius i fan ús dels serveis que presta el centre.



Durant aquestes setmanes d’estat d’alarma i confinament, els seus usuaris i usuàries han continuat rebent assistència psicològica per via telefònica per a fer front a les dificultats; perquè es tracta de persones especialment vulnerables davant situacions de privació de llibertat i falta de contacte social. Ara tornaran al centre municipal per torns, per a complir amb els protocols sanitaris que garanteixen menor contacte amb altres grups de persones.



Mislata reobri així un dels espais més emblemàtics de la Comunitat Valenciana en assistència a persones amb discapacitat. Mitjançant aquesta iniciativa facilitarà a les famílies conciliar la seua vida laboral i ajudarà a millorar les oportunitats d’aquest col·lectiu. Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa: “hem pres aquesta decisió assegurant-nos que serà un espai segur, que complirà amb les mesures establides pel Ministeri de Sanitat i el retorn al centre serà una excel·lent notícia per als xics i xiques que el visiten diàriament, conviuen i es formen en un procés de creixement personal”.