El Centre Ocupacional de Sueca organitza la XIX edició del Festival d’Arts Escèniques

Connect on Linked in

Unes 250 persones, pertanyents a 10 centres de tota la província, participen en esta edició en la qual la música i el teatre tenen el major protagonisme

El Casal Multiusos de la ciutat ha acollit este matí la celebració de la XIX edició del Festival d’Arts Escèniques organitzat, en esta ocasió, pel Centre Ocupacional de Sueca, amb la col·laboració de COPAVA -Associació Coordinadora de Recursos d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional Intel·lectual- i de l’Ajuntament de Sueca. “Tots els centres ocupacionals tenen una secció d’arts escèniques i el que fem és organitzar dos festivals a l’any, un a l’hivern i un altre a l’estiu. Cada any s’encarrega un centre d’organitzar-lo i enguany ens hem oferit nosaltres a fer-ho”, ha explicat la directora del Centre Ocupacional de Sueca, Inma García.

Les seccions d’arts escèniques de cada centre s’encarreguen de preparar els muntatges i espectacles, que poden consistir en números de ball, dansa o representacions teatrals. “És una gran festa perquè portem molts dies organitzant-ho tot, assajant, preparant vestuaris i maquillatges. I hui tenen moltes ganes tots d’expressar el que han treballat. S’ho passen molt bé, tant el públic com els artistes en l’escenari”, en paraules d’Inma García. Per a la regidora responsable del Centre Ocupacional, Gema Navarro, activitats com esta “suposen una gran satisfacció, sobretot perquè perduren en el temps i compten amb una grandíssima participació. I que Sueca, per segona vegada, aculla este festival, és un orgull i un reflex de la bona faena que es realitza des del Centre ocupacional”.

Per part de l’Ajuntament, han assistit també les regidores Carmen Pérez i Celia Beltrán. Un any més, la celebració d’este Festival ha resultat tot un èxit de participació i assistència, en el qual els protagonistes han disfrutat amb una activitat que sempre té una gran acceptació. La festa continuarà en el Casal de la Falla Sucro on compartiran un dinar tots junts.