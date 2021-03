El Centre Professional de Música d’Almussafes celebra la seua XXII Setmana Cultural

Connect on Linked in

Les jornades tindran lloc entre el 27 i el 31 de març al seu centre formatiu.

Entre les activitats proposades, trobem la conferència “Entrenant la meua música”, dirigida pel nostre convidat Pedro Sucías Tortosa, que posa el focus en la importància d’entrenar tant el cos com la ment per preparar-nos per al nostre exercici de produir i interpretar música. El projecte parteix del concepte que un músic és un esportista d’èlit i que, per tant, la seua formació ha d’incorporar un entrenament integral en tots els aspectes per a aquesta activitat. La psicologia esportiva aplicada a l’àmbit musical i la necessitat d’ampliar el coneixement propi per afrontar reptes com la frustració, l’estrès o el mateix èxit. La conferència es realitzarà el dimarts a les 18: 30h.

A més, diversos professors del nostre centre desenvolupen temes de gran interès per a la joventut i futura generació de músics, com són la classe magistral de “La percussió al voltant del món simfònic” de Pepe Alepuz i Borja Camps, que es realitzarà el dilluns a les 18h; i el taller “¿Youtubeamos?” d’Almudena Calatayud, que es realitzarà dilluns i dimecres a les 18h.

Finalment, podrem disfrutar de les audicions de guitarra amb José Tarazona i el seu alumnat el dimarts a les 18h; i de les audicions de piano amb l’alumnat d’aquest instrument i a càrrec de Josep Duart, dimecres a les 18:30h. També es duran a terme altres activitats com les oferides pels dolçainers i la promoció del llibre “Les Nostres Compositores”.

La Societat Musical Lira Almussafense i el Centre Professional de Música d’Almussafes han pres la decisió, per seguretat, de celebrar aquestes jornades amb un públic reduït sota invitació, i tractaran d’oferir continguts online per a totes aquelles persones amants de la música i de l’aprenentatge, amb el desig que en un futur proper es puguen tornar a celebrar les jornades de forma més oberta a la resta de la població, com sempre s’han celebrat.