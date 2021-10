Connect on Linked in

El Centre Social Benàger d’Alaquàs ha recuperat la seua activitat després de més de 18 mesos tancat a causa de la pandèmia generada per la Covid-19. Les instal·lacions municipals han obert ja les seues portes per a tot el públic amb novetats pel que fa a la programació i als serveis que en ell s’ofereixen.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora de Benestar Social, Elena Solís i la presidenta de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Alaquàs, Francisca Márquez Moreno, han visitat hui el centre per ultimar els detalls d’aquesta reobertura i ha destacat “ la responsabilitat mostrada en tota aquesta etapa per les persones majors així com per part de l’equip que forma el departament de Benestar Social de l’Ajuntament per l’esforç i el treball realitzat”.

Les instal·lacions obrin en el seu horari habitual amb tots els serveis disponibles com són la cafeteria i els jocs. Els serveis de perruqueria, barberia i podologia obriran el proper 18 d’octubre. Com a novetat, aquests dos últims sols es podran utilitzar amb cita prèvia per tal de continuar respectant les mesures sanitàries establides. La programació de tallers lúdics i culturals que ofereix l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Alaquàs amb la col·laboració de l’Ajuntament començarà a partir del mes de novembre amb noves activitats i nous projectes adaptats a la nova etapa.

Com a novetat, i amb l’objectiu d’oferir una millor atenció i un servei de qualitat en espais més amplis, l’Ajuntament d’Alaquàs ha traslladat a les instal·lacions del Centre Social Benàger quatre dels serveis municipals de l’Àrea de Benestar Social: el Servei d’Atenció a la Dependència, el Servei de Salut Mental, el Servei de Diversitat Funcional i el Servei d’Ajuda a Domicili. El seu trasllat permetrà descongestionar l’Edifici Cultural l’Olivar on s’ubiquen la resta dels serveis socials municipals i oferir una millor atenció en els dos centres per part de l’equip de professionals, que s’ha vist també ampliat recentment per oferir major cobertura i millor tracte personal.

Cal destacar a més que el Centre Social Benàger continuarà sent la seu també d’associacions locals i entitats com Creu Roja, Afasud, Càrites, Grup de Bolilleres i altres. Totes elles treballen en aquests moments en la seua incorporació i planificació d’activitats i serveis.