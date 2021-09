El Centre Social d’Ausiàs March de Burjassot reobrirà les seues portes dilluns que ve 27 de setembre

Print This Post

Amb totes les mesures sanitàries establides i amb l’ús obligatori de la màscara, dilluns que ve 27 de setembre, en horari de 15.00 a 21.00 hores, l’Ajuntament de Burjassot va a procedeix a la reobertura del Centre Social d’Ausiàs March on es reprendran les activitats que es realitzaven abans de la pandèmia.

“A poc a poc, comptant amb les directrius que ens marquen dese la Conselleria de Sanitat, estem reprenent la normalitat en cadascun dels espais municipals”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “i aquest dilluns reobrirem el Centre Social d’Ausiàs March. És un punt de trobada per als nostres majors i per als nostres joves, i volem, mantenint en tot moment la seguretat i els aforaments marcats, que torne a estar ple de vida i d’activitat”.

Es reobrirà la sala d’estudi per als joves i la sala de majors, on podran desenvolupar, com s’ha assenyalat, les activitats que es realitzaven abans de l’inici de la pandèmia.