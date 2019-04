El centre sociocultural La Fàbrica de Mislata supera les 100.000 visites

Connect on Linked in

Gràcies als múltiples usos de les seues instal·lacions i a la seua àmplia programació d’activitats, aquest centre de referència s’ha convertit en el més actiu de la ciutat

El centre sociocultural La Fàbrica de Mislata està de celebració, i no solament per haver complit recentment el seu quart aniversari des que a principis de 2015 obrira les seues portes, sinó també perquè durant aquests dies s’ha superat ja la xifra de les 100.000 visites. Aquest espai modern i avantguardista, dirigit a joves, majors, associacions, emprenedors i a qualsevol veí amb inquietuds creatives i formatives, es va concebre com un projecte de tall transversal, per a acollir programes, activitats i tallers de diverses àrees municipals com a Joventut, Persones Majors, Comerç, Cultura o Participació Ciutadana.

D’aquesta forma, La Fàbrica s’ha convertit en el centre municipal més actiu i dinamitzador social de Mislata. I en aquest sentit, l’alcalde Carlos Fernández Bielsa ha mostrat la seua satisfacció perquè “quatre anys després, La Fàbrica ha aconseguit l’objectiu al qual aspiràvem amb aquest centre sociocultural, conjuminar l’experiència dels majors amb la creativitat i les oportunitats dels més joves”.

Durant tot l’any, el centre ofereix una àmplia programació. En el vessant més cultural, dins del programa denominat ‘La Fàbrica d’espectacles’, els i les usuàries poden gaudir molts divendres de l’any de monòlegs, cuentacuentos i altres espectacles de forma gratuïta. ’La Fàbrica de formació’ ofereix multitud de cursos i tallers interessants dirigits tant a joves com a majors –des de cursos d’idiomes, sobre noves tecnologies, fotografia, disseny gràfic o fins i tot d’habilitats socials-. I els més xicotets són els protagonistes de ‘La Fàbrica quina’, tot un conjunt de tallers dirigits exclusivament al públic infantil.

El centre també acull i li dóna nom a una de les associacions de Persones Majors de la ciutat, i a més és escenari de multitud d’esdeveniments com a lliuraments de premis, jornades de divulgació i debat i fins i tot dels Campaments Urbans, que es realitzen en les èpoques vacacionals dels xiquets i xiquetes.

Un altre registre destacat del centre és el referent als usuaris i usuàries de la sala d’estudi, i és que ja són exactament 4725 els carnets que s’han expedit perquè els i les estudiants de Mislata puguen preparar en aquesta àmplia i lluminosa sala els seus exàmens, una aula que durant els períodes centrals de proves està oberta les 24 hores.

Les instal·lacions de la Fàbrica

La Fàbrica compta amb una dotzena d’espais diferents, la majoria d’ús general, excepte tres, els espais Convivència, Experiència i Participa, que són tres àrees exclusives per a l’associacionisme i la participació de les persones majors. De la resta, destaca per exemple la gran sala d’estudi; l’espai Crea, una àmplia sala de 500m2 dedicada a les arts escèniques, la creació plàstica i la música; l’espai Multimèdia, una sala tecnològica amb equips informàtics per a impartir cursos i tallers; l’espai Idea, amb pissarres digitals interactives per a programes formatius i presentacions visuals; o l’espai Connecta, pensat per al descans entre les sessions d’estudi i treball, amb zona wifi i publicacions de lliure accés.

Els més xicotets també tenen el seu racó a la Fàbrica en una ludoteca amb jocs infantils i eines didàctiques; les associacions disposen d’una zona amb despatxos i sales de reunions; i a més el centre compta amb una amplia cafeteria.