El Centro Cultural Andaluz d’Almussafes es prepara per a una setmana de molta activitat

El col·lectiu d’andalusos residents a Almussafes celebrarà la seua Setmana Cultural de l’11 al 17 de novembre amb una agenda d’activitats en les quals reivindicarà les seues arrels. Per a això, el Centro Cultural Andaluz de la població té previst oferir representacions teatrals, sessions de ball, tallers per a aprendre flamenc i sevillanes, exposicions i diferents propostes per a la infància. La culminació a eixos set dies de festa serà el diumenge 17, jornada en la qual se celebrarà una missa ‘rociera’, un dinar i la representació del sainet ‘La real gana’.



La inauguració es durà a terme el dilluns 11 a les 19.30 hores amb l’obertura de l’exposició retrospectiva ‘Les nostres Reines 2001/2019’, que podrà visitar-se durant tota la setmana en la seu de l’entitat, on també s’oferiran masterclass gratuïtes de flamenc i sevillanes per a les persones interessades a aprendre a desenvolupar-se en aquests estils de ball.



Les arts escèniques estaran presents en les representacions de ‘El artista, del camerino al escenario’, el sainet ‘La Real gana’, el conte ‘La Caputxeta Roja’, la ‘Nit de Poesia’, que inclourà música en directe, i l’actuació del Grup ‘Revoleo’. Així mateix, també hi haurà propostes per al públic infantil.



El dia gran d’aquesta commemoració, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes, serà el diumenge 17, jornada en la qual s’oficiarà una missa ‘rociera’ a l’església parroquial cantada pel cor ‘Al alba’, pertanyent a l’entitat, i un dinar de germanor.