El Certamen de Poesia Marc Granell d’Almussafes bat rècords de participació

Un total de 605 obres inèdites en valencià i en castellà s’han presentat a la convocatòria d’aquest 2020



En valencià ha guanyat ‘El futur no paga mai peatges’, de Raimond Aguiló Bartolomé, i en castellà ‘Vigilias’, de Julen Alexander Carreño Aguado



Un 40% de les propostes en castellà procedien de països sud-americans, un percentatge mai aconseguit des de la creació dels premis



El lliurament de guardons, que es va suspendre per la pandèmia, es durà a terme el 8 d’octubre en el marc del Sopar Estellés



‘El futur no paga mai peatges’, de Raimond Aguiló Bartolomé, i ‘Vigilias’, de Julen Alexander Carreño Aguado, han sigut les obres guanyadores de la XXVI edició del Certamen de Poesia Marc Granell d’Almussafes, a la qual s’han presentat 605 obres (560 en castellà i 45 en valencià). Es tracta d’una xifra rècord que contrasta amb els 72 treballs que es van registrar en 2019, motiu pel qual el regidor de Cultura, Alex Fuentes, mostra una “enorme satisfacció”. Després de suspendre’s per la pandèmia l’acte de lliurament de guardons, previst inicialment per al 17 d’abril, l’Ajuntament avança que enguany els premis s’atorgaran el 8 d’octubre durant el Sopar Estellés, en la qual la poesia també té un paper protagonista. En la cerimònia també es presentaran els llibres que recullen els textos premiats en 2019.



El Certamen de Poesia Marc Granell d’Almussafes, que va nàixer fa vint-i-sis anys amb l’objectiu de promoure i donar suport a la creació poètica, així com per a potenciar la seua promoció mitjançant la publicació de les obres guanyadores, està vivint aquest 2020 una edició inèdita en diversos sentits. Per primera vegada en la seua història, l’acte de lliurament dels guardons, que havia d’haver-se celebrat el passat 17 d’abril, va haver de ser suspés a causa de la pandèmia de coronavirus. Aquesta situació també va provocar que el jurat no poguera reunir-se de manera presencial fins divendres passat, quan es van seleccionar els treballs guanyadors.



No obstant això, el que més ha sorprés la Regidoria de Cultura, organitzadora del certamen, és “l’enorme increment de participació registrat, que ha superat amb escreix totes les expectatives posades en la convocatòria”, assenyala l’edil Alex Fuentes. Dels 72 poemaris presentats al concurs en 2019 s’ha passat als 605 comptabilitzats en 2020, “una cosa totalment inesperada que confirma l’interés per la iniciativa i que ens dóna ànims per a seguir avant amb la mateixa l’any que ve”, afig el regidor responsable d’aquesta àrea municipal, qui assegura que el resultat li produeix una “enorme satisfacció”. Concretament, 560 estan escrits en castellà i els 45 restants en valencià.



Aquesta circumstància també ha provocat que haja augmentat el nombre de llocs des dels quals es remeten els textos. Així, fins a un 40% dels presentats en la modalitat en castellà procedeixen de països sud-americans, entre els quals es troben l’Uruguai, Paraguai, Colòmbia i Cuba. La resta fins a completar el 100% s’han enviat des de pràcticament totes les comunitats autònomes d’Espanya. “Malgrat les circumstàncies, que ens han impedit celebrar la gran festa de la poesia com teníem previst, és molt satisfactori veure que la creació literària interessa i que Almussafes es confirma com una de les ciutats on més es promou”, assenyala Fuentes.



Guanyadors

En la modalitat en valencià, l’obra titulada ‘El futur no paga mai peatges’, de Raimond Aguiló Bartolomé, va aconseguir el primer lloc, quedant per davant dels títols ‘A l’ombra entretallada del pebrer’ i ‘La pell convexa’. Per part seua, ‘Vigilias’, de Julen Alexander Carreño Aguado, va aconseguir sobreeixir en la modalitat en castellà i adjudicar-se la victòria. En aquesta categoria el jurat destaca el nivell de les obres ‘Cantos de desarraigo’, ‘La piel del agua’ y ‘Abierto el inverno’. Tots dos rebran com recompensa 1.200 euros i 20 exemplars de les seues obres, que seran publicades en el termini màxim d’un any en exemplars individuals per l’editorial Edicions 96.



El lliurament dels premis i la presentació oficial dels llibres en els quals es recullen els poemaris guardonats en 2019 es durà a terme el pròxim dijous 8 d’octubre durant el Sopar Estellés, acte que estarà emmarcat dins de les festes organitzades per a commemorar el ‘9 d’Octubre’, Dia de la Comunitat Valenciana. “Quina millor data per a posar el fermall a una edició tan especial dels Marc Granell que en una jornada en la qual també es reivindica la poesia com a forma d’expressió, un gènere moltes vegades considerat menor però que amaga una riquesa que hem de continuar reivindicant”, conclou el regidor.



El jurat, reunit el passat divendres 26 de juny a les 18.30 hores a la Biblioteca Pública d’Almussafes després de llegir la totalitat de les creacions presentades al concurs, ha estat integrat en aquesta ocasió pel poeta que dóna nom al certamen, Marc Granell Rodríguez, per Jordi Solà i Berna Blanch Xirivella, representants d’Edicions 96 i del Grup Poètic Argila de l’Aire, respectivament, i per Sonia Martí, bibliotecària d’Almussafes.