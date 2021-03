El Certamen de Poesia Marc Granell d’Almussafes consolida el seu rècord de participació

La convocatòria de 2021 ha rebut un total de 588 poemaris en castellà i valencià, tan sols 17 menys que l’any passat



El jurat ja ha començat el procés de lectura i valoració dels treballs presentats i es calcula que al juny podria procedir a la resolució

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes ha comptabilitzat un total de 588 poemaris en la convocatòria de 2021 del ‘Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes’, la vint-i-cinquena des de la seua creació. D’aquesta manera, es manté en xifres similars a les de l’any passat, quan es van rebre 605 obres, el rècord fins al moment. El regidor de Cultura, Àlex Fuentes, subratlla el “prestigi” aconseguit per aquest concurs i la seua internacionalització i remarca la intenció del consistori de “continuar apostant de manera decidida per aquest certamen”. Es calcula que el jurat, que ja ha començat la lectura i valoració dels treballs, puga reunir-se al juny per a procedir a la resolució.



Almussafes continua afermant-se com a referent en l’àmbit literari gràcies al seu Certamen de Poesia Marc Granell, el concurs amb el qual la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la localitat busca promoure i donar suport a la creació poètica i potenciar la seua promoció a través de la publicació de les obres guanyadores en cadascuna de les edicions celebrades. En la convocatòria de 2021, amb la qual s’aconsegueix el vint-i-cinqué aniversari de la iniciativa, l’organització ha rebut un total de 588 poemaris, 101 en valencià i 487 en castellà. Es tracta d’una xifra similar a la de l’any passat, quan es van presentar 605, 45 en valencià i 560 en castellà.



“En 2020 va ser una enorme sorpresa constatar que, malgrat el pas del temps, els Marc Granell continuaven millor que mai. De fet, en 2019 es van rebre 72 obres, per la qual cosa el creixement va ser tan espectacular que no pensàvem que eixa tendència a l’alça s’anara a mantindre, però així ha sigut. El treball dur i constant desenvolupat durant aquest quart de segle per part del personal del consistori i del jurat del certamen ha generat un prestigi que ha traspassat les nostres fronteres per a convertir-se en internacional”, destaca el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, qui també posa en valor que el nombre de poemaris en valencià s’haja doblat, en passar de 45 a 101. S’han rebut textos de tota Espanya, bona part dels països sud-americans i també de Miami i Dinamarca, entre altres procedències.



El jurat, format pel poeta Marc Granell, un representant d’‘Edicions 96’ i un membre del Grup Argila de l’Aire, es troba ja en la fase de lectura i valoració dels treballs presentats i es preveu que el pròxim mes de juny puga reunir-se per a procedir a la resolució. Posteriorment, l’Ajuntament establirà la data per a la celebració de la cerimònia de lliurament dels guardons. Tal com es recull en les bases, s’entregaran dos premis, un al millor poemari en valencià i un altre al millor poemari en castellà, tots dos dotats amb una recompensa de 1.200 euros en metàl·lic. A més, les seues creacions es publicaran en paper en el termini màxim d’un any, rebent cadascuna d’aquestes dues persones 20 exemplars d’aquest volum, editat per ‘Edicions 96’ i dins de la Col·lecció Razef.



“Per a l’executiu municipal almussafeny és un orgull comptar amb aquest certamen i que amb el pas del temps haja adquirit tanta notorietat, perquè considerem que aquest gènere literari necessita molta més visibilitat que la que té. La nostra intenció és continuar apostant de manera decidida per aquest certamen i tant de bo aquests vint-i-cinc anys hagen sigut tan sols l’inici d’un llarg recorregut”, afig l’edil.