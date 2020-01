El Cicle de Joves Intèrprets presenta el pianista Francisco Jóse García Verdú

Connect on Linked in

Interpretarà obres de Bach, Chopin, Albéniz, Ravel i Prokófiev el dimarts 14 de gener

El concert serà a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset a les 19.00 hores

L’Institut Valencià de Cultura presenta dins del Cicle de Joves Intèrprets el pianista i compositor Francisco José García Verdú, que oferirà el dimarts 14 de gener, a les 19.00 hores, un concert a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset.



En el concert el pianista interpretarà les obres següents: de Johan Sebastian Bach (1685-1750) ‘Preludi i Fuga núm. 4’ del ‘Clau Ben Temperat II BWV 873’, de Fréderic Chopin (1810-1849) ‘Estudi op. 25 núm. 11’, d’Isaac Albéniz (1860-1909) ‘El Puerto’, de Maurice Ravel (1875-1937) ‘Gaspard de la Nuit’, ‘Ondine’, ‘Le Gibet’ i ‘Scarbo’ i de Serguei Prokófiev (1891-1953) la ‘Sonata núm. 7 op. 83’.



Guardonat amb 45 premis internacionals i nacionals, és a més guanyador de 39 primers premis. Entre els guardons aconseguits pel pianista es troben, per exemple, Mundi Awards 2019, Concurs Internacional Frechilla Zuloaga Valladolid, Premi Alexander Scriabin Paris, Premi de la Societat de Concerts d’Alacant, Premi Marisa Montiel Linares, Infanta Cristina Madrid, Premi Internacional Lagny-sud-Marne a França, Premi Internacional Eivissa, Ciutat de Carlet, Ciutat de Llíria, Maria Herrero Granada, Premi Iberia ‘Arthur Rubinstein’, Internacional Gran Virtuós Prize Londres, nomenat Artista de l’Any 2017.



Nascut el 29 de desembre de 1996 a Elx, es va formar musicalment i acadèmicament a Espanya, Anglaterra i Àustria, en centres tan prestigiosos com la Royal Academy of Music de Londres, el Conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant, el Centre Superior Katarina Gurska de Madrid, la Universitat Mozarteum de Salzburg, el Conservatori Superior Liceu Barcelona amb els mestres de renom: Nino Kereselidze, Patsy Toh, Jacques Rouvier, Elisso Virsaladze, Dmitry Bashkirov, Albert Attenelle i Jesús María Gómez, entre altres; al mateix temps que obté 20 matrícules d’honor en finalitzar les carreres de Piano i Composició.



Té nombroses actuacions com a solista i músic de cambra i ha realitzat concerts en tot el panorama nacional i internacional: Duke’s Hall de Londres, Auditori Manuel de Falla, Auditori Miguel Delibes i Teatre Zorrilla de Valladolid, Palau de la Música de València, Gran Teatre i Palau Altamira d’Elx, Teatre Principal i ADDA d’Alacant, Auditori de Courchevel de França, Universitat Mozarteum de Salzburg, Ateneo i Palacio Cibeles de Madrid, etc.



Ha debutat al Royal Albert Hall de Londres (Elgar Hall) i ha interpretat concerts amb les orquestres Simfònica de Castella i Lleó, Simfònica d’Elx i i les simfoniques del CSMA i del CSKG. Ha realitzat enregistraments per a RNE ‘Radio Clásica’, en el programa ‘La Partytura’ d’Intereconomia TV i el Festival ‘Must Talent’ sota la direcció de Ramon Torrelledo, a més de realitzar concerts solidaris per a la Fundació Hospitalària de l’Orde de Malta a Espanya, UNICEF, Mans Unides i Creu Roja.



Com a compositor ha escrit vint composicions. Té tres estrenes absolutes mundials, dues per la Banda Simfònica d’Alacant en el 2019 i una per l’Orquestra Simfònica de Felanitx a Palma. Durant 3 anys ha sigut becat per la Generalitat Valenciana gràcies a la qual ha fet cursos d’alt perfeccionament al CSKG.



Té el títol superior de Música en Interpretació de Piano i Composició, el màster oficial d’Interpretació Solista i el màster oficial d’Interpretació Solista de Música Espanyola, Moderna i Contemporània del Centre Superior Katarina Gurska Madrid/RCSMM amb Nino Kereselidze, Lucca Chiantore, Paulino Capdepón Verdú, Marta Zabaleta, Cristina Aguilar Hernández, Javier Suárez Pajares, per anomenar-ne alguns; el màster oficial universitari en Professorat d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en l’Especialitat de Música per la Universitat d’Alacant.