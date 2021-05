El CICU unificarà la gestió de l’atenció a les emergències sanitàries en un únic punt per a millorar l’eficiència

Connect on Linked in

Cap de les unitats mòbils d’emergències sanitàries repartides per tota la Comunitat Valenciana modificarà la seua ubicació

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha iniciat un procés de modernització i transformació dels Centres Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) amb la finalitat que la resposta de les urgències “siga més operativa i eficaç en tot el territori de la comunitat, modernitzant la coordinació de l’atenció a les urgències i emergències sanitàries”.

Així ho ha explicat la directora general d’Assistència Sanitària, Mariam García, qui ha afegit que “la remodelació del servei no suposa en cap cas la pèrdua de llocs de treball sinó, en tot cas, un augment de professionals especialitzats en la gestió de les urgències i emergències sanitàries per a donar resposta a les necessitats dels usuaris”.

Les 13 places de Castelló (7 de personal mèdic i 6 locutors/as) i les 20 d’Alacant (8 personal mèdic i 12 locutors/as) seran les úniques que patiran una transformació ja que aquests serveis s’atendran a València per una quantitat equivalent o superior de persones especialitzades. En aquest moment, els tres *CICU tenen un total de 68 persones (13 a Castelló, 20 a Alacant i 35 a València), una quantitat que en cap cas es veurà reduïda.

Les 50 unitats SAMU repartides per la geografia valenciana no patiran cap canvi ni de posició ni de personal. El mateix ocorrerà amb les tres unitats de suport vital avançat d’infermeres, les 102 unitats de suport vital bàsic i els dos helicòpters medicalitzats. Tots aquests recursos continuaran en les seues actuals ubicacions per a atendre les urgències en el menor temps possible.

“Des que en 2013 l’últim Govern del PP suprimira els números provincials, qualsevol avís al CICU es realitza a través de l’1 1 2 centralitzat a l’Eliana”, Mariam García.

Des de gener de 2021, la Conselleria ha reforçat el sistema d’emergències sanitàries amb dues unitats SAMU, l’ampliació de l’horari d’una altra unitat SAMU, tres unitats de suport vital avançat d’infermeria, una unitat de suport vital bàsic i 4 unitats de suport vital bàsic amb horari de 12.00 a 24.00 hores.