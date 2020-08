El CIJ comença a presentar els cursos i tallers per a la qual serà la seua programació 2020 – 2021

Connect on Linked in

Valencià, italià o efectes especials són les seues primeres proposades perquè el públic jove de Torrent es forme

El Centre d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Torrent (CIJ) està calfant motors per a la qual serà la programació per al curs 2020 – 2021 i ha presentat els primers tallers formatius. Com és habitual, els idiomes tenen un gran pes en aquesta agenda de cursos, però també presenten activitats creatives i artístiques.

D’una banda, el CIJ proposa un curs de valencià per a joves que no tenen coneixement de la llengua, una iniciativa per a ensenyar als estudiants que venen d’un altre sistema educatiu diferent i necessiten un suport per a tirar avant l’assignatura de valencià. D’aquesta forma, el públic participant adquirirà coneixements elementals per a defensar-se a nivell de vocabulari, gramàtica i ortografia. Per a apuntar-se és imprescindible ser alumnat de 3° o 4t d’ESO o Batxillerat i no tindre coneixements de la llengua o haver cursat com a màxim un any la matèria de valencià. El curs tindrà una duració de 20 hores iniciant-se el 26 d’octubre i finalitzant l’1 de març. L’horari serà els dilluns de 17 h a 18.15 h.

En la mateixa línia, una altra de les apostes és aprendre italià amb un breu però intens curs a través del qual s’aprendran nocions bàsiques d’aquest bell idioma. Amb 22 hores de classes que s’iniciaran el 28 d’octubre fins al 27 de gener, els joves es formaran els dimecres de 18 h a 20 h.

Finalment, i canviant totalment de temàtica, arriba el taller ‘Maquillatge d’efectes especials. Especial Halloween’, una activitat per a mostrar les tècniques utilitzades al cinema per a caracteritzar personatges. Poden inscriure’s totes les persones de 15 a 30 anys a les quals els agrade el cinema i el maquillatge, o simplement vulguen ser la sorpresa de les festes de la “nit de bruixes”. En el curs, que consta de 18 hores repartides en 4 mòduls, l’alumnat aprendrà a recrear amb maquillatge des d’una simple ferida o esgarrapada fins a arribar a simular esquinçaments, objectes incrustats i molts altres efectes al·lucinants. Les dates en les quals es realitzarà el taller seran els dies 13, 14, 15, 20, 21 i 22 d’octubre en horari de 17.15 a 20.15 h.