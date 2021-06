El cinema a la fresca marca la represa de les activitats culturals a l’aire lliure organitzades per la Junta Municipal d’Abastos de València

Connect on Linked in

Luisa Notario: “Amb la millora de la situació sanitària recuperem el cinema a la fresca, un clàssic en Abastos, i els concerts de les agrupacions musicals”

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, com a presidenta de la Junta Municipal de Districte d’Abastos, ha anunciat la represa immediata de l’activitat cultural d’esta junta municipal després de les restriccions vinculades a la pandèmia des de fa ara ja més d’un any. El cinema a la fresca i els concerts de les agrupacions musicals de la ciutat marquen el programa de les activitats a l’aire lliure que es posen en marxa.

Este mateix divendres, a les 22 hores, comença el cicle de cinema a la fresca en els jardins de l’associació cultural i veïnal Tres Forques amb la projecció de la pel·lícula ‘Mazurca’. A més, hi haurà dos projeccions més els pròxims divendres 2 i 9 de juliol: ‘Cambio de domicilio’ i ‘La felicidad es un sistema complejo’, respectivament. D’altra banda, este diumenge, dia 20, a les 12 hores, actuarà la colla de tabal i dolçaina Russafa-fa a l’esplanada davant la Junta d’Abastos.

Estos actes formen part del programa d’activitats de la Junta Municipal d’Abastos per a enguany. L’organitzen els diferents grups de treball en què participen veïns i veïnes del districte i representants dels diferents grups polítics municipals. Té un pressupost total de 21.758 euros.

Fins ara i degut a la situació sanitària només s’havien realitzat dos tallers dirigits a persones immigrants nouvingudes, amb indicacions sobre els passos més importants a seguir per establir-se, i un altre de consells d’integració. Es van realitzar els dies 20 i 28 de maig, amb la col·laboració de la Plataforma Intercultural d’Espanya.

“2020 va ser un any molt complicat, amb moltes restriccions pel que fa als aforaments i a la mobilitat i això va provocar que algunes de les activitats que es tenien planificades en la Junta d’Abastos no es pogueren dur a terme”, ha lamentat Notario, qui ha destacat entre les activitats les redissenyades per donar suport al comerç de proximitat en un moment tan crític com el que hem viscut arran de la pandèmia. També ha posat en valor que es realitzara el concurs d’aparadors, habilitant-se per part de la secció de xarxes de l’Ajuntament de València una votació popular a través de Twitter, amb una participació de 232 persones, que van votar els nou aparadors que es presentaren al concurs. Es va fer costat al comerç de proximitat amb visites guiades als comerços participants, l’edició d’un vídeo per al concurs i la preparació de cartells. “Ara que la situació sanitària va millorant, recuperem el cinema a la fresca, que és un clàssic en el districte i té molta acceptació entre els veïns i veïnes i també recuperem els concerts de les agrupacions musicals de la ciutat”, ha detallat Notario, qui confia que el veïnat d’Abastos “disfrutarà del programa que enguany hem preparat entre tots i totes”.

Entre la programació prevista hi ha diversos concursos, una mostreta de teatre, xerrades sobre energia, una festa de benestar animal i tallers d’intel·ligència emocional, d’alfabetització digital, d’inclusió per a migrants i de cuina tradicional i nutrició.