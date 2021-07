El cinema d’estiu torna a Almussafes amb quatre pel·lícules per al públic familiar

projectaran al pati del CEIP Almassaf

El Consell de la Infància y l’Adolescència d’Almussafes ha elegit les pel·lícules que integren el cinema d’estiu de l’edició 2021



Les entrades per a accedir al recinte, en el qual se seguiran totes les mesures anticovid, són gratuïtes i ja poden recollir-se

‘Jumanji. Siguiente nivel’, ‘Padre no hay más que uno 2’, ‘Uno más en la familia’ i ‘Un amigo extraordinario’ són les pel·lícules que es projectaran aquest estiu al pati del CEIP Almassaf d’Almussafes dins del cicle ‘Cinema d’Estiu 2021’, organitzat per l’Ajuntament de la localitat amb la col·laboració del Consell de la Infància y l’Adolescència. L’accés serà gratuït prèvia recollida de les entrades, que ja estan disponibles, i se seguiran les habituals mesures de seguretat per a evitar el contagi per coronavirus. Tal com explica el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, “la cultura és segura i necessària per a la població, per això ni l’any passat ni aquest hem renunciat a oferir una alternativa d’oci per a aquelles famílies que romanen al municipi durant el mes d’agost”



El seté art protagonitza un any més la programació cultural de l’Ajuntament d’Almussafes per a aquest estiu. Concloses les Festes Patronals, el Consistori proposa a la ciutadania un cicle de cinema familiar compost per quatre pel·lícules que han aconseguit un notable èxit de taquilla en els últims mesos. Concretament, l’executiu municipal ha triat ‘Jumanji. Siguiente nivel’, ‘Padre no hay más que uno 2’, ‘Uno más en la familia’ i ‘Un amigo extraordinario’.



Totes elles es projectaran al pati del CEIP Almassaf a les 22.30 hores, recinte al qual es podrà accedir després de la corresponent recollida d’entrades, que ja estan disponibles de manera gratuïta en el Pavelló Poliesportiu i en www.agendaalmussafes.com. Com ha ocorregut des del començament de la pandèmia, l’Ajuntament seguirà la normativa en vigor per a evitar els contagis per Covid-19. Així, l’aforament estarà limitat i serà obligatòria tant la utilització de mascareta com la distància física entre grups i la rentada de mans amb gel hidroalcohòlic en l’accés.



“La cultura és segura i necessària per a la població, per això ni l’any passat ni aquest hem renunciat a oferir una alternativa d’oci per a aquelles famílies que per diferents circumstàncies romanen al municipi durant el mes d’agost”, comenta el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, qui agraeix la col·laboració dels consells de Cultura i de la Joventut i l’Adolescència en el procés d’organització de la iniciativa. “Hem de continuar distraient-nos, divertint-nos i emocionant-nos amb les històries que ens ofereix la pantalla gran, ara amb les degudes mesures de prevenció, per descomptat”, afig.



Programació

El cicle ‘Cinema d’Estiu 2021’ s’iniciarà el dissabte 31 de juliol amb la projecció de ‘Jumanji. Siguiente nivel’, una pel·lícula de 2019 dirigida per Jake Kasdan i protagonitzada, entre altres, per Dwayne Johnson, Karen Fillan, Jack Black, Kevin Hart i Danny DeVito. En aquest lliurament de la saga, que combina els gèneres d’Aventures, Fantàstic, Comèdia i Acció, els protagonistes tornen al joc, però els seus personatges s’han intercanviat entre si.



‘Padre no hay más que uno 2’ és la segona proposta per a aquesta edició, que s’oferirà el dissabte 7 d’agost. El popular Santiago Segura dirigeix, escriu i protagonitza al costat de Toni Acosta, Loles León i Leo Harlem, entre altres, aquesta divertida seqüela de ‘Padre no hay más que uno’, una de les pel·lícules espanyoles més taquilleres dels últims anys.



El 21 d’agost es projectarà ‘Uno más en la familia’, en la qual la gosseta Bella emprén un viatge de més de 600 quilòmetres per a retrobar-se amb el seu amo, ja que s’ha perdut. Pel camí es trobarà una sèrie de nous amics i se les arreglarà per a portar una mica de consol i alegria a les seues vides. Ashley Judd, Jonah Hauer-King i Edward James Olmos protagonitzen la cinta, basada en la novel·la ‘El teu millor amic’, de l’escriptor W. Bruce Cameron.



Per a finalitzar la programació, el 28 d’agost es projectarà ‘Un amigo extraordinario’, en la qual el periodista Lloyd Vogel rep l’encàrrec de la revista per a la qual escriu d’indagar en la figura de Fred Rogers, estrela de l’entreteniment infantil durant diverses generacions. Tom Hans protagonitza al costat de Matthew Rhys, Chris Cooper i Susan Kelechi Watson aquesta pel·lícula dirigida per Marielle Heller i que està basada en fets reals.