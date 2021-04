El cinema Tívoli de Burjassot rep maig amb Nomadland, la gran triomfadora dels Oscar

Connect on Linked in

Les tres han brillat en la nit més rellevant de l’any des del prisma cinematogràfic, la 93a cerimònia dels premis de l’Acadèmia de Hollywood, que ha repartit els seus guardons després d’un any marcat per la pandèmia i pel tancament de sales de cinema. I les tres protagonitzaran bona part de la cartellera que el cinema Tívoli de Burjassot ha preparat per al mes de maig. Així que els cinèfils i cinèfiles de Burjassot ja poden organitzar-se el seu calendari d’oci dels pròxims caps de setmana per a gaudir de les oscarizadas “Nomadland”, “Una altra ronda” i “Una jove prometedora”.

Millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu protagonista en els recentment celebrats Premis Óscar. Amb semblant carta de presentació i per a obrir el cicle dedicat als premis més importants del seté art, arriba Nomadland al cinema local amb dues projeccions: tant el dissabte 1 com el diumenge 2 de maig, a les 19h. L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques dels EUA ha reconegut amb tres premis Oscar a aquesta pel·lícula dirigida per Chloé Zhao i rotagonizada per Frances McDormand. Zhao es converteix així en la segona dona a aconseguir un Oscar a la millor direcció i McDormand suma la seua tercera estatueta com a intèrpret i una més com a productora del film.

Amb Nomadland, que comptava amb sis nominacions, la directora xinesa adapta el llibre de Jessica Bruder, “País nòmada: supervivents del segle XXI”, una exhaustiva crònica periodística sobre els anomenats “workampers”, nòmades que recorren els Estats Units en caravana buscant treball i que viuen en els seus vehicles. En el triomfadora cinta, Fern, la protagonista intepretada per McDormand, és una “workamper” més, una vídua que ho ha perdut tot en la crisi econòmica de principis de segle. Davant la seua complicada situació, decideix deixar la seua casa i traslladar-se a viure a una caravana, convertint-se en una nòmada. La pel·lícula també conta en el seu repartiment amb l’actor David Strathairn, però la resta de persones que apareixen en ella són nòmades reals. És el cas de Linda May, Charlene Swankie i Bob Wells. Pese al gran èxit que està collint Nomadland, la pel·lícula ha sigut censurada a la Xina. La pel·lícula té unaduración de 110 minuts i no està recomanada per a menors de 12 anys.

El cicle dedicat als Oscar 2021 continuarà el cap de setmana del 8 i el 9 de maig a Burjassot amb la projecció de la pel·lícula “Una altra ronda”, Oscar a la millor pel·lícula estrangera (Dinamarca), mentre que el cap de setmana del 15 i el 16 de maig, el cinema Tívoli acostarà als espectadors i espectadores la pel·lícula “Una jove prometedora”, Oscar al millor guió original.

Les entrades per a gaudir d’aquestes tres pel·lícules en Tívoli tenen un preu únic de 4 euros i es recomana adquirir-les telemàticament amb antelació en aquest ENLLAÇ. Encara que es recomana l’adquisició prèvia i telemàtica de les entrades, la taquilla del cinema Tívoli obrirà 30 minuts abans de l’inici de cada projecció. El cinema Tívoli té activat el protocol sanitari enfront de la COVID-19.