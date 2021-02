El cinema Tívoli de Burjassot suspén temporalment la seua programació

El cinema Tívoli de Burjassot, igual que ha ocorregut en bona part de les sales valencianes, suspendrà temporalment la seua programació de cap de setmana. Així ho han decidit, tant l’Ajuntament de Burjassot com l’empresa adjudicatària del servei de cinema en el municipi, EXHICINE S.L, sent aquesta una decisió que es pren “amb caràcter temporal”, i de mutu acord, a l’espera que la situació en epidemiològica millore i, amb ella, millore també la situació del panorama cinematogràfic, a nivell general.

I és que, a partir de les diferents normatives sanitàries establides al llarg dels últims mesos per la Conselleria de Sanitat per a fer front al coronavirus, i encara malgrat ser el cinema en general, i el Tívoli en particular, un espai segur en el qual s’ha complit en tot moment amb els protocols de seguretat i on no s’ha detectat cap brot de Covid-19, la veritat és que les continuades restriccions han portat amb si una molt baixa assistència de públic durant les últimes setmanes d’exhibició. A això se suma, a més, la manca total d’estrenes, tant comercials com independents que puguen dotar d’interés la programació del cinema Tívoli per als seus espectadors i espectadores. Exemple de tal inexistència de nous continguts és que, per a divendres que ve 5 de febrer, únicament està previst en tota Espanya, el re-estrene de la pel·lícula “El Chico”, de Charles Chaplin, amb motiu del seu centenari.

El cinema Tívoli s’uneix així a la dinàmica de la gran majoria de sales d’exhibició de la Comunitat Valenciana com són els Cinemes Lys, Kinépolis, Elm Cinemes, MN4, Cinemes ABC o els Cinemes Babel, entre altres, que també han hagut d’apagar la sala de projecció, i paralitzar la seua programació temporalment, fins que la situació millore.