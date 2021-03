El cinema Tívoli tornarà a encendre la pantalla gran de Burjassot a l’abril amb les triomfadores dels Goya

Connect on Linked in

Va ser a principis de febrer quan, davant les crítiques xifres que oferia la pandèmia i l’enduriment de les mesures sanitàries i socials per a frenar-la, des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Burjassot es prenia la decisió de suspendre temporalment la programació del cinema Tívoli. Ara, dos mesos després, la millora substancial en les xifres i la lenta desescalada que protagonitza el territori valencià possibilita, de nou, la reobertura del cinema local que, per al seu particular rentrée compta amb les pel·lícules més guardonades en els recentment celebrats Premis Goya. Així les coses, si la situació no empitjora, el cinema Tívoli tornarà a obrir les seues portes a la ciutadania el pròxim cap de setmana del 2 al 5 d’abril.

Per al públic infantil i familiar, la pel·lícula triada per a la volta a la diversió cinematogràfica a Burjassot és “Raya, l’últim drac”, el nou títol de Disney que tindrà les seues projeccions, del divendres 2 al dilluns 5 d’abril, a les 16:*30h. Es tracta de la primera pel·lícula d’animació original de Disney des de fa sis anys. Per al seu retorn, els estudis Disney traslladen a l’espectador al fantàstic món de Kumandra, on humans i dracs van viure junts, fa molt temps, en perfecta harmonia. Però quan unes forces del mal van amenaçar el territori, els dracs es van sacrificar per a salvar a la humanitat. Ara, 500 anys després, aqueixes mateixes forces malignes han tornat i Raya, una guerrera solitària, haurà de trobar a l’últim i llegendari drac per a reconstruir un món destruït i tornar a unir al seu poble.

D’altra banda, el cinema Tívoli reprendrà la programació per a públic adult amb dos de les pel·lícules més guardonades en els Premis Goya, celebrats el passat 6 de març: “Les xiquetes”, amb quatre premis Goya, entre ells el de Millor Pel·lícula i “Akelarre”, mereixedora de cinc Goyas. Aquesta última, “Akelarre” compta amb la direcció de Pablo Agüero i trasllada a l’espectador fins al País Basc de principis del segle XVII. Els homes de la regió s’han anat a la mar i Ana participa en una festa en el bosc amb altres xiques del llogaret. El jutge *Rostegui, encomanat pel rei per a purificar la regió, les fa arrestar i les acusa de bruixeria. Decideix fer el necessari perquè confessen el que saben sobre el akelarre, cerimònia màgica durant la qual suposadament el Diable inicia a les seues servidores i s’aparia amb elles. “Akelarre” ha merescut cinc Premis Goya: millor música, millor vestuari, millor maquillatge, direcció artística i efectes especials. A Burjassot, tindrà les seues projeccions el divendres 2 i el dissabte 3 d’abril, a les 19:30h.

Per a finalitzar el cap de setmana del retorn del Tívoli en gran, el cinema local programa “Les xiquetes”, el film que ha guanyat el Goya a la millor pel·lícula i també els de guió, direcció novella i fotografia. Dirigida per Pilar Palomero, la pel·lícula ens situa a principis dels 90, a Saragossa. Celia és una xiqueta d’11 anys, viu amb la seua mare i estudia en un col·legi de monges. Brisa, una nova companya nouvinguda de Barcelona, l’espenta cap a una nova etapa en la seua vida: l’adolescència. En aquest viatge, a l’Espanya de la *Expo i de les Olimpíades del 92, Celia descobreix que la vida està feta de moltes veritats i també…d’algunes mentides que li toquen molt de prop. “Les xiquetes” es projectarà al cinema Tívoli, el diumenge 4 i el dilluns 5 d’abril, a les 19:30h.

Les entrades per a gaudir del cinema en el Tívoli tenen un preu de 4 euros i es recomana adquirir-les telemàticament. La taquilla, per part seua, obrirà 30 minuts abans de l’inici de cada projecció. El cinema Tívoli té activat el protocol sanitari enfront de la COVID-19.