El CIPF participa en un projecte europeu que estudia un implant biohíbrid per a regenerar la medul·la espinal

Connect on Linked in

Participen 6 centres d’Itàlia, França i Espanya, entre ells el CIPF i la UPV

El projecte va començar aquest 1 de maig de 2021 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2024

El Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF) participa en un projecte europeu que proposa la regeneració funcional neuronal després de la lesió de la medul·la espinal (LME) mitjançant una tecnologia implantable, recarregable i sense fil per a l’estimulació electroactivada del teixit medul·lar danyat.

A més, aquesta tecnologia és compatible amb materials biohíbrids que permetran realitzar una teràpia cel·lular i farmacològica, la qual cosa comprén una estratègia única i sense precedents.

La investigadora del laboratori de Regeneració Neuronal i Tissular del *CIPF, Victoria Moreno, ha destacat que “aquest projecte aglutina estratègies que han mostrat tindre un benefici aplicades de manera individual, però amb resultats funcionals modestos a causa de la complexitat de les LME, en un sistema eficient i mínimament invasiu, que permetrà una futura translació més eficaç”.

El projecte RISEUP (acrònim del seu nom en anglés Regeneration of Injured Spinal cord by Electro pUlsed bio-hybrid imPlant), introdueix la combinació d’estimulacions elèctriques premudes i corrents directes amb una combinació de cèl·lules mare a través d’un innovador biomaterial.

L’objectiu d’aquest projecte és que l’estimulació elèctrica facilite la maduració cel·lular i la secreció de factors que al seu torn millorarà la supervivència de les neurones i afavorirà la formació de noves connexions i recuperar part de l’activitat neuronal perduda.

L’objectiu de RISEUP, encara que ambiciós, és concret a causa de les competències multidisciplinàries dels socis participants, amb una línia de tecnologia radicalment nova.

La dificultat en la restauració neuronal posterior a la LME es basa d’una banda en l’elevada complexitat del procés de mal secundari, desencadenat immediatament després de la lesió i, d’altra banda, en la limitada capacitat de les neurones adultes de regenerar-se.

Aquests processos lesius ocorren en cascada i culminen en una fase crònica caracteritzada per la pèrdua irreversible de la funció neuronal dependent del segment medul·lar afectat per la LME.

La visió a llarg termini de RISEUP és el canvi radical en la modalitat de tractament de les LME per a assegurar la curació sense cap connexió de maquinària, millorant la qualitat de vida dels pacients. La lesió de la medul·la espinal (LME) és una de les principals causes de paràlisis i actualment no té teràpies efectives. Cada any, quasi 500.000 persones són diagnosticades a tot el món amb un important impacte socioeconòmic per al pacient, les seues famílies i el sistema de salut.

Consorci europeu

Es tracta d’un projecte del programa FETOPEN (Future Emerging Technologies) d’Horitzó 2020 que selecciona projectes amb objectius tecnològics innovadors i investigació interdisciplinària.

Participen en el Projecte l’Agència Italiana de Noves Tecnologies-ENEA, el Centre de Biomaterials i Enginyeria de Teixits de la Universitat Politècnica de València, el Departament d’Enginyeria Informàtica, Electrònica i Telecomunicacions de la Universitat de Roma “La Sapienza”; l’Institut Gustave Roussy de la Universitat de Paris-*Saclay, l’empresa Rise Technology i el Laboratori de Regeneració Neuronal i Tissular del CIPF.

Enllace projecte: https://cordis.europa.eu/project/id/964562/es