El CIPFP Faitanar de Quart de Poblet impartirà el mòdul “Digitalització del Manteniment Industrial” el pròxim curs

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud de manera telemàtica del 17 i el 25 de juny



El CIPFP Faitanar de Quart de Poblet acollirà, a partir de setembre, el Curs d’Especialització “Digitalització del Manteniment Industrial”, dirigit a l’alumnat Tècnic Superior de Formació Professional de les Famílies Professionals d’Electricitat i Electrònica i Instal·lació i Manteniment. El centre ha sigut triat, d’entre tots els de la Comunitat València, com l’únic per a realitzar aquesta especialització, per la qual cosa s’espera una gran demanda de sol·licituds.

D’aquesta manera, el municipi continua ampliant la seua oferta formativa, que destaca per la gran varietat d’estudis i cicles existents, així com per la seua Escola Oficial d’Idiomes o el seu Conservatori Professional de Música.

Aquesta nova oferta educativa s’ha posat en marxa amb l’objectiu que aquelles persones que ja han obtingut un títol superior de Formació Professional de les diverses branques de la mateixa família d’estudis puguen especialitzar-se i actualitzar les seues competències professionals, atenint a la demanda del sector professional i empresarial. El curs té una duració total de 600 hores i entre les eixides professionals que ofereix es troben expert en digitalització del manteniment industrial, expert en automatització i digitalització industrial i responsable en digitalització industrial.

Presentació de sol·licituds

L’alumnat interessat haurà de presentar la sol·licitud de manera telemàtica, a través de la pàgina web que ha habilitat la Generalitat Valenciana (https://bit.ly/3hwlxzo), entre el 17 i el 25 de juny. Les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol, les reclamacions es faran del 20 al 22 i les llistes definitives podran consultar-se el 29 juliol. Així doncs, la matriculació haurà de realitzar-se de l’1 al 9 de setembre.