El Circuit celebra la tercera cita del Campionat d’Espanya de Superbike a porta tancada

El dissabte tindrà lloc l’única cita anual de la Handy ESBK, la carrera per a pilots amb discapacitat

S’ha convocat un total d’onze categories

El Circuit Ricardo Tormo celebra aquest cap de setmana la tercera cita del Campionat d’Espanya de Superbike, que reunirà un total d’onze categories en el traçat de Cheste i que mantindrà les portes tancades al públic amb motiu de la pandèmia de COVID-19.

L’acció començarà el dijous amb tandes per als pilots d’SBK Junior, Moto4, Superbike, Supersport i PreMoto3/Promo3. El divendres també hi haurà entrenaments lliures per a totes les categories i per als pilots de Handy ESBK.

Els pilots amb discapacitat física seran els protagonistes de la primera jornada de carreres. El dia començarà amb els entrenaments cronometrats des de les 9.00 hores i fins a les 12.50 hores. A partir d’aquest moment, començaran les primeres carreres de Moto4 a les 13.20 hores, Superbike a les 14.20 hores, Supersport a les 15.20 hores, SBK Junior a les 16.20 hores i Handy ESBK, que tancarà la jornada amb una carrera a sis voltes a partir de les 17.20 hores.

Aquesta és la segona ocasió en què els pilots amb discapacitat celebren la seua única carrera anual en les instal·lacions de Cheste. L’any passat la graella va congregar onze pilots procedents de tot Espanya. La victòria va ser per a l’alacantí Luis José Martínez, que va fer valdre la seua experiència en la Kawasaki Z Cup.

El diumenge se celebraran, a partir de les 11.00 hores i cada hora, les eixides de la primera carrera dels més joves de PreMoto3 i Promo3 i les segones carreres del cap de setmana de SBK Junior, Supersport, Superbike, Moto4 i la segona de les Premoto3 i Promo3.–