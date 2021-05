El circuit d’art urbà PaiportArt continua amb murals participatius a les escoles i instituts

El CEIP Ausiàs March finalitza una obra en la façana del parc de Vil·la Amparo i l’IES Andreu Alfaro inicia aquesta setmana altre mural. El circuit és una iniciativa de les regidores d’Urbanisme, Joventut i Esports i Igualtat per a reivindicar valors com la sostenibilitat o la lluita feminista

L’alumnat de sisè de Primària del CEIP Ausiàs March de Paiporta ha finalitzat els últims dies el segon mural del Circuit d’Art Urbà PaiportART, una iniciativa transversal de les regidories d’Urbanisme, Igualtat i Joventut i Esports per a omplir murs i parets de la localitat amb reivindicacions com la sostenibilitat, la naturalesa o el feminisme, entre d’altres.

PaiportART es va estrenar amb el mural en homenatge a Katherine Switzer, la primera dona maratoniana, a càrrec de Barbiturikills, amb motiu del 8 de Març. El mural es va situar al poliesportiu municipal.

En aquesta ocasió, els autors han sigut Género Fresco, que han comptat amb l’ajuda de l’alumnat de tots els grups de sisè de Primària del CEIP Ausiàs March.

La pròxima parada del Circuit d’Art Urbà PaiportART serà l’IES Andreu Alfaro, que inicia aquesta setmana l’elaboració d’altre mural junt a l’artista De Tripas Aerosol. En aquest cas, l’alumnat implicat serà el de l’assignatura de Plàstica, que ja ha començat a treballar en l’elaboració de l’obra.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, varen visitar la zona mentre l’alumnat realitzava el mural de Género Fresco, acompanyats per la direcció del CEIP Ausiàs March i part de l’equip docent.

«És molt gratificant observar la implicació que demostren els i les joves amb iniciatives com aquesta, que pretén fer de Paiporta un poble més amable i transmetre valors que ens fan millors com a societat», va explicar l’alcaldessa, Isabel Martín.

Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, Pep Val, va afegir que «els centres educatius han tingut una resposta molt positiva i han donat totes les facilitats per a incorporar-se a aquest Circuit d’Art Urbà». Per a Val, «reivindicar valors tan necessaris com la cura del medi ambient o la igualtat són també una forma d’avançar cap a una societat més justa i sostenible, i fer-ho amb art i de manera participativa és doblement profitós per a tota la ciutadania».



El Circuit d’Art Urbà PaiportART continua a l’IES Andreu Alfaro i ho farà més endavant amb altres iniciatives. Tota la informació sobre els murals realitzats i els que arribaran, així com la inspiració i els objectius del circuit, es troba al web paiporta.es/paiportart