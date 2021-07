El Circuit Ricardo Tormo celebra dissabte la competició de la European Hyperloop Week

Connect on Linked in

El Circuit Ricardo Tormo celebrarà el dissabte vinent 24 de juliol la jornada de competició de la European Hyperloop Week, una setmana d’activitats organitzada per l’equip Hyperloop de la Universitat Politècnica de València.



Durant tota la setmana, un total d’11 equips i 400 estudiants procedents d’un bon grapat d’universitats de tot el món estan duent a terme una competició de disseny de prototips de Hyperloop en la qual es valoren aspectes com l’escalabilitat, l’impacte en la societat, l’eficiència i la innovació.



Entre altres, hi participen l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), l’Escola Politècnica Federal de Zurich (ETH Zurich), la Universitat Tècnica de Delft (TU Delft), la Universitat d’Edimburg i la Universitat Politècnica de València (UPV).



Fins divendres, el punt neuràlgic de la European Hyperloop Week és la Universitat Politècnica de València. Durant aquests dies es pot conéixer ‘in situ’ cada un dels prototips i descobrir l’incessant treball dels equips i els secrets mecànics, electrònics, de levitació i propulsió que envolten aquests nous vehicles que prometen revolucionar el transport.



El dissabte 24 de juliol la competició es traslladarà fins al Circuit Ricardo Tormo, on correran els equips que durant la setmana hagen demostrat ser segurs i fiables davant del jurat tècnic, format per enginyers i professors de diverses entitats col·laboradores. Cada un d’aquests equips posarà en funcionament el seu vehicle en un raïl de proves de 168 metres instal·lat al bell mig del Circuit.



En la jornada del diumenge, el ‘tinglado’ n. 2 del port de València acollirà les dues últimes grans cites de la European Hyperloop Week (EHW). Al matí, l’EHW celebrarà una jornada de portes obertes que albergarà l’exposició de tots els prototips, i a la vesprada se celebrarà l’acte oficial de cloenda, amb el lliurament de premis als guanyadors d’aquesta primera edició de l’EHW.



El transport del futur



Hyperloop és un nou concepte de transport basat en un sistema de tubs pròxims al buit de grans dimensions, pels quals circulen càpsules capaces de transportar passatgers i mercaderies que arriben a velocitats de més de 1200 km/h d’una manera completament sostenible. L’objectiu és connectar les ciutats més importants del món.