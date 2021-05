El Circuit Ricardo Tormo celebra la segona cita del mundial júnior de Moto3

Print This Post

L’alacantí Daniel Holgado lidera el certamen després de la seua victòria a Portugal

El Campionat d’Europa de Moto2, la Hawkers European Talent Cup i la Cuna de Campeones completen el cap de setmana de carreres

El Circuit Ricardo Tormo celebra aquest cap de setmana des del divendres 7 fins al diumenge 9 de maig, la segona cita del FIM CEV Repsol, que inclou el Campionat del Món Júnior de Moto3, l’europeu de Moto2, la Hawkers European Talent Cup i la Cuna de Campeones.

El pilot alacantí Daniel Holgado arriba al seu circuit de casa com a líder del mundial júnior de Moto3 després de la seua victòria en el traçat portugués d’Estoril. El pilot d’Aspar Junior Team, coordinat per Nico Terol i dirigit per Jorge Martínez Aspar, afronta les dues carreres que se celebraran a Cheste amb cinc punts d’avantatge sobre el madrileny David Salvador (TM Racing) i amb nou sobre el seu company d’equip en l’estructura d’Alzira, el colombià David Alonso.

Entre els més menuts, els pilots de la Hawkers European Talent Cup, el valencià Adrián Cruces, de tan sols 14 anys, és el líder de la general amb sis punts d’avantatge sobre David García i l’australià Jacob Roulstone Cruces és un dels quatre pilots de la Cuna de Campeones, l’escola de pilots del Circuit Ricardo Tormo, que participen en aquesta categoria juntament amb el pilot de Huelva Hugo Millán, el guipuscoà Xabi Zurutuza i l’irlandés Casey O’Gorman. Tots ells participaran en les dues carreres de la categoria programades per a diumenge.

El campionat d’Europa de Moto2 també té un jove líder, el murcià Fermín Aldeguer (Boscoscuro Talent Team – Ciatti) que va guanyar les dues carreres d’Estoril i afronta la carrera única del Circuit Ricardo Tormo amb deu punts d’avantatge sobre el seu company d’equip, el mundialista Alonso López, segon en les dues cites portugueses.

A més de les tres categories habituals, la Cuna de Campeones celebrarà dues carreres de la seua categoria de Moto5: la primera, en la jornada de dissabte, i la segona, diumenge per a tancar el programa.

Una vegada més, l’activitat se celebrarà a porta tancada i sota estrictes mesures de seguretat. El FIM CEV Repsol tornarà a les instal·lacions del Circuit Ricardo Tormo per a celebrar l’última cita de l’any en el mes de novembre, una setmana abans del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana.–