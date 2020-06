El Circuit Ricardo Tormo celebrarà diumenge tandes per a pilots aficionats

Print This Post

Els moters aficionats tornaran a rodar després d’uns quants mesos al traçat de Cheste

El Circuit ha pres mesures de seguretat extraordinàries per a garantir el distanciament públic

El Circuit Ricardo Tormo celebrarà diumenge 21 de juny tandes populars per a pilots aficionats. Per primera vegada, després del brot de la COVID-19, els moters tenen l’oportunitat de tornar a rodar a les instal·lacions de Cheste.

Les tandes tindran el format habitual, però s’ha modificat l’accés per als participants. Tots han hagut de reservar les seues tandes anticipadament atés que no es vendran tandes a cap participant a les instal·lacions del Circuit. A més, es prendran mesures de seguretat extraordinàries per a garantir el distanciament públic.

El procediment de reserves permet que s’utilitze la meitat de l’ocupació màxima homologada de la pista, tal com indica el protocol que s’ha de seguir que el Circuit Ricardo Tormo ha posat en servei per a garantir la seguretat dels participants.

La situació també impedeix als participants vindre amb més d’un acompanyant. A més, tampoc es podran utilitzar els boxs del Circuit ni les graderies, atés que es considera una activitat a porta tancada.

Els participants rodaran per la pista de Gran Premi a partir de les 10 hores en tandes de 30 minuts dividits en dues categories. L’una destinada als pilots més ràpids, i l’altra a les motos amb menys potència o els pilots menys experts.