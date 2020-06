El Circuit Ricardo Tormo celebrarà dos grans premis els dies 8 i 15 de novembre

Print This Post

Els Grans Premis d’Europa i de la Comunitat Valenciana tancaran el mundial 2020 a falta de saber si hi haurà carreres fora d’Europa

Els aficionats que ho desitgen podran tornar les seues entrades ja adquirides

El Circuit Ricardo Tormo torna a ser clau en el Campionat del Món de Motociclisme 2020. Cheste serà la seu de les dues últimes cites de MotoGP els dies 8 i 15 de novembre segons el calendari europeu que ha sigut anunciat hui.

El mundial es reiniciarà a porta tancada al circuit de Jerez els pròxims dies 19 i 26 de juliol amb dues proves consecutives. Posteriorment se celebraran carreres als circuits de Brno (República Txeca), a Red Bull Ring (Àustria), a Misano (Itàlia), a Le Mans (França), i als circuits espanyols de Barcelona-Catalunya i Motorland Aragó. Les últimes cites anunciades són el Gran Premi d’Europa per als dies 6, 7 i 8 de novembre i el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, els dies 14, 15 i 16 de novembre que tancaran el campionat a Cheste.

La proposta deixa en l’aire la possibilitat de córrer alguna de les carreres programades fora d’Europa que encara no han sigut cancel·lades, com és en el cas de les proves d’Argentina, els Estats Units, Tailàndia i Malàisia. No obstant això, solament se celebraran si les autoritats sanitàries de cadascun dels països permeten la celebració dels esdeveniments amb públic a les graderies.

Accés d’aficionats

Tal com va succeir amb els primers canvis de data el mes de març, el Circuit Ricardo Tormo obri la possibilita als aficionats que vulguen sol·licitar la devolució dels diners de les seues entrades ja adquirides.

En funció de l’evolució de la pandèmia, i sempre tenint en compte la decisió de les autoritats sanitàries sobre aquest tema, tant el Gran Premi d’Europa com el Gran Premi de la Comunitat Valenciana es podrien celebrar amb públic a les graderies.