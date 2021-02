El Circuit Ricardo Tormo posa en servei la nova sala de simuladors

Connect on Linked in

Els pilots del Centre de Tecnificació del Circuit entrenen en qualsevol circuit del món sobre diferents monoplaces

Quatre simuladors ofereixen la possibilitat de rodar amb configuracions personalitzades als pilots

El Circuit Ricardo Tormo disposa ja de quatre simuladors per a pilots d’automobilisme en què els joves del Centre de Tecnificació Esportiva del Motor (CETDM) duen a terme part de la preparació de cara a la temporada 2021.

La nova sala de simuladors està situada a l’edifici que engloba el gimnàs i les oficines del Centre de Tecnificació, així com altres instal·lacions del Circuit entre la revolta Adrián Campos i la meta del traçat de Cheste.

A més dels quatre simuladors, fabricats per l’empresa valenciana Etecmo, la sala disposa de quatre escriptoris més connectats directament als simuladors, que ofereixen als enginyers informació instantània de la telemetria de manera que els tècnics poden corregir al moment l’acció del pilot.

Un servidor recull tota la informació perquè tots ells puguen comparar la seua conducció amb si mateixos i amb els seus companys per a millorar punts de referència, frenades i trajectòries en la pista.

El màxim responsable de l’escola d’automobilisme del Circuit, Marco Rodríguez, indica que “l’objectiu és que els pilots seguisquen l’entrenament, la formació de cara a la temporada 2021”. Rodríguez assenyala un doble objectiu: “treballar la regularitat, la concentració i qualsevol esdeveniment que puga ocórrer en les carreres, i, d’altra banda, conéixer els circuits en què competirem i que els pilots desconeixen completament”.

El pilot de Fórmula 4 de l’equip de la Fórmula de Campions Quique Bordás explica que “l’experiència dels simuladors és molt bona”; la pilot de kàrting Clarissa Dervic, que ja ha tingut les seues primeres aproximacions als circuits grans a Cheste, indica que “en el cotxe real es nota més la velocitat, però d’altra banda, per a fer-te’n una idea, el simulador està bastant bé”. Per la seua banda, Dani Maciá es mostra molt content amb la possibilitat de treballar amb els simuladors: “ens serveix per a poder entrenar, poder sentir els punts de frenada, els punts de referència en què podem tindre algun dubte, sobretot en el meu cas perquè no tinc experiència pràcticament en cap circuit; em servirà molt per a no arribar desprevingut a aquests circuits”.