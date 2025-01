El Circuit Ricardo Tormo posarà a la venda les entrades del Gran Premi el 31 de gener

El Circuit Ricardo Tormo ha anunciat que el pròxim 31 de gener, a partir de les 10:00 hores, es posaran a la venda les entrades per al Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana, l’esdeveniment que tancarà la temporada de MotoGP.

Entrades limitades i descomptes inicials

Després de la suspensió de l’edició 2024, la major part dels aficionats van optar per conservar les seues entrades, que seran vàlides per a l’edició de 2025. Això ha reduït considerablement el nombre de localitats disponibles, deixant al voltant de 20.000 entrades a la venda.

Els preus de les entrades oscil·len entre:

49,50 euros per a la Tribuna Blanca.

per a la Tribuna Blanca. 184,50 euros per a la Tribuna de Boxes.

Totes les localitats són vàlides per als tres dies de competició i inclouen aparcament gratuït. A més, s’ha anunciat un descompte del 10 % per a les entrades adquirides abans del 30 d’abril.

Les entrades junior, dirigides a aficionats d’entre 6 i 14 anys, comptaran amb un descompte del 50 % respecte al preu general.

El retorn de MotoGP a Cheste

El Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de novembre, tornant al traçat de Cheste després d’un any d’absència. Nicolás Collado, director general del Circuit Ricardo Tormo, ha destacat:

“Aquest any el Mundial té molt bones expectatives. Confiem en els pilots valencians i espanyols, i estem segurs que MotoGP tornarà a tancar el calendari amb èxit a València, com sempre.”

Amb aquest anunci, els motors comencen a escalfar-se per a l’última gran cita del calendari de MotoGP, una oportunitat única per a gaudir de l’espectacle al Circuit Ricardo Tormo.