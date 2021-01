El Circuit Ricardo Tormo serà la seu de la primera cita a Espanya de la Fórmula E

Connect on Linked in

El Campionat del Món FIA de Formula E celebrarà el 24 d’abril per primera vegada un esdeveniment a Espanya

Després de quatre anys celebrant els entrenaments de pretemporada el Circuit entra a formar part del calendari de carreres

Circuit Ricardo Tormo celebrarà el 24 d’abril la quarta ronda de la Formula E 2021, la primera cita a Espanya del Campionat del Món FIA de Fórmula E, que ha triat el traçat de Cheste per a completar el seu calendari després de les modificacions que ha patit amb motiu de la pandèmia.

Els monoplaces elèctrics més potents del món disputaran per primera vegada en el Circuit Ricardo Tormo una carrera en un traçat permanent, ja que habitualment realitzen les seues E-Prix en el centre de les ciutats més important del món com Nova York, Londres, París, Berlín, Roma, Shangai o Moscou.

La prova espanyola de la Fórmula E celebrarà els seus entrenaments el divendres 23 d’abril i la carrera el dissabte 24 sobre un traçat singular. Els espectaculars monoplaces elèctrics no competiran sobre els 4.005 metres de la pista de Gran Premi sinó sobre el traçat modificat en el qual s’han introduït diverses variants que s’adapten millor a aquests vehicles.

El director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, ha valorat l’anunci “és una gran notícia per al Circuit, que de la mà de la Fórmula E torna a albergar una competició de primer nivell en el món de l’automobilisme”. Moya ha assenyalat a més que “es tracta d’un esdeveniment que posa en valor la mobilitat sostenible i a més suposa una injecció important per a l’economia del Circuit, que com tot el sector està patint les conseqüències de la pandèmia”.

Moya ha explicat a més que “per al Circuit suposa una gran aposta la celebració del Campionat del Món de Fórmula E en les seues instal·lacions, per primera vegada una carrera de cotxes elèctrics, per primera vegada en el territori espanyol, per primera vegada en un traçat permanent i a més amb una inversió important que es traduirà en noves variants per a la pista de Cheste que podrà oferir una major versatilitat als seus clients, aquesta és una gran notícia”.

La ABB FIA Formula E durà a terme d’aquesta manera la seua quarta cita de la temporada 2021 a Cheste, després de la doble prova inaugural que tindrà lloc els pròxims 26 i 27 de febrer a l’Aràbia Saudita, a la ciutat de Diriyah i la ronda 3 a Itàlia. A més, la Formula E ha comunicat la celebració de carreres a Mònaco, el 8 de maig, el Marràqueix el 22 de maig i a Santiago de Xile el 5 i el 6 de dj.