El Circuit Ricardo Tormo tornarà a acollir dos anys després les 24 Hores Cyclo Circuit

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Després d’un any de pausa per la pandèmia el ciclisme d’ultrafons torna al traçat de Cheste amb quatre carreres diferents

Els dies 3 i 4 de juliol tindrà lloc l’èpica prova oberta a tota mena de ciclistes

El Circuit Ricardo Tormo celebrarà els dies 3 i 4 de juliol una nova edició de les 24 hores Cyclo Circuit després d’un any de pausa amb motiu de la pandèmia.

Quatre carreres diferents componen l’oferta en aquesta renovada edició: la Teika mig fons sobre una distància de 80 quilòmetres, la Goodyear gran fons en la qual els i les ciclistes hauran de completar un total de 200 quilòmetres, la Goodyear dotze hores Marató i finalment la tradicional Castelli 24 h Ultramarató en la qual els equips ciclistes arriben a distàncies pròximes als mil quilòmetres fent relleus.

D’aquesta manera, durant el primer cap de setmana de juliol, el Circuit Ricardo Tormo veurà de nou com les persones protagonistes sobre l’asfalt no són els i les pilots del món del motor sinó els i les ciclistes professionals i aficionats disposats a enfrontar-se a alguna de les categories. Les quatre carreres es poden afrontar en solitari i les proves de 12 i 24 hores es poden disputar a més en duos, equips de quatre, sis i huit participants, tant femenins com masculins o mixtos.

El procés d’inscripció per a les persones participants està obert en la pàgina web de la prova http://www.24hcyclocircuit.com/. Les places estan limitades segons les restriccions exigides per les autoritats sanitàries.