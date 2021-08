El Circuit Ricardo Tormo ultima les obres de la pista de cara al Gran Premi de MotoGP

Connect on Linked in

Es treballa en diferents punts de la pista de Gran Premi durant la parada estiuenca

Els pianos exteriors, la recta principal i la seguretat principals punts d’interés

El Circuit Ricardo Tormo ultima les obres de condicionament de la pista de cara a la celebració del Gran Premi de la Comunitat Valenciana que tancarà el calendari del Campionat del Món de Motociclisme els dies 12, 13 i 14 de novembre.

L’equip de manteniment del Circuit ha centrat el treball en diferents punts del traçat de Cheste. En la recta de meta s’ha eliminat la banda de gespa artificial que hi ha al costat amb el mur. En el seu lloc s’ha construït una nova superfície de formigó que millorarà la seguretat tant per a motos com per a cotxes.

A més, s’ha treballat en els pianos de les corbes dos, cinc, sis, huit, deu i onze per a ajustar-los a les homologacions tant de la Federació Internacional d’Automobilisme com de Motociclisme.

Els operaris han aprofitat els dies sense ocupació del traçat valencià per a dur a terme diverses tasques de manteniment que facilitaran la posada a punt de les instal·lacions de Cheste per al seu cap de setmana més important de l’any, el del Gran Premi de la Comunitat Valenciana.

Setmanes abans de la celebració de l’esdeveniment s’ultimaran els treballs de pintura i decoració per a assegurar la millor imatge possible del Circuit Ricardo Tormo.

Finalment, tant a l’exterior de la corba Doohan com a l’exterior de la corba Bernat Martínez s’han eliminat zones de gespa i de graveta per a ampliar l’àrea de seguretat amb formigó tal com es va sol·licitar al seu dia des de la comissió de seguretat de MotoGP.