El circuit Sonora porta Jonatan Penalba i Rascanya al Teatre Municipal de Morella

El cantador de l’Alcúdia oferirà l’últim concert de la gira de presentació del disc ‘De soca-rel’

Rascanya oferirà un espectacle en què convidarà el públic a ballar al ritme de guitarres, guitarrons, acordions i dolçaines

Sonora, el circuit de la música valenciana organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, es desplaçarà a Morella el dissabte, 28 de desembre, per tal d’oferir l’últim concert de l’any. En aquesta ocasió, la capital de la comarca dels Ports acollirà dos espectacles de música d’arrel protagonitzats pel cantador Jonatan Penalba i la formació Rascanya.

Nascut a l’Alcúdia (Ribera Alta) l’any 1991, Jonatan Penalba ja cantava albades quan tenia 5 anys. Amb una veu educada per mestres com Pep Moreno i Victoria Sousa ‘Victorieta’ i amb l’experiència adquirida al grup de Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent, el vocalista va debutar en el món discogràfic en 2018 amb l’àlbum ‘De soca-rel’. En el seu repertori, el cantant aborda la tradició amb aires renovats i actuals. Això es fa palés en la combinació d’instruments (llaüts, guitarrons i dolçaines sonen en companyia de bateria, baix elèctric i teclats) i en el repertori, una barreja de ‘clàssics contemporanis’ (cançons com ‘Tio Canya’, ‘Al país de l’olivera’, o ‘La cançó de la rosa de paper’) i temes tradicionals (cants de batre, fandangos, jotes, riberenques…). ‘De soca-rel’ va ser nominat com a millor disc de música d’arrel i millor disseny en els I Premis Carles Santos de la Música Valenciana. L’actuació de Morella serà l’última que oferisca Jonatan Penalba en la seua gira de presentació.

D’altra banda, Rascanya és un grup de música i ball ‘folk’ de les comarques de l’Horta Nord, l’Horta Oest i el Camp del Túria. Amb més de 10 anys de trajectòria, han tingut l’oportunitat d’actuar en festivals valencians, estatals i internacionals. També estan presents en actes en què les seues cançons i danses donen un punt de diversió, color i germanor: festes populars, trobades culturals, concerts didàctics, tallers de ball, fires i mercats, etc. Els seus membres s’esforcen a aprendre, recuperar, reelaborar i compondre músiques tradicionals associades a alguna dansa. Així, pretenen que el públic s’anime a seguir els seus passos al ritme de guitarres, guitarrons, llaüts, acordions i dolçaines, entre d’altres instruments. A Morella, Rascanya oferirà un espectacle dinàmic, divertit i participatiu en què el públic podrà ballar amb les indicacions corresponents. Rascanya va ser nominat com a millor disc de música d’arrel en els I Premis Carles Santos de la Música Valenciana pel seu treball ‘Aiua’.

El circuit Sonora

El circuit Sonora és una iniciativa de l’Institut Valencià de Cultura que té com a objectiu crear una plataforma estable i regular perquè els intèrprets valencians puguen mostrar els seus treballs en sales públiques i privades. D’aquesta manera, grups i solistes tenen la possibilitat d’actuar en diferents punts del territori fora de la temporada estival.

Els concerts es van encetar el passat 10 de maig a Vilafranca amb Els Jóvens, guardonats pel millor disc, grup revelació i millor cançó en els I Premis Carles Santos de la Música Valenciana. De moment, localitats com Gandia, Altea, Castelló i l’Alcúdia han acollit els directes de Novembre Elèctric, PAVVLA, Fru Katinka, Dani Miquel, Pau Alabajos amb la Banda Municipal de Castelló, Feliu Ventura, Carles Pastor i Clara Andrés amb Júlia. Després de la cita a Morella, Sonora reprendrà l’activitat el divendres 24 de gener amb la presència de la Sedajazz Big Band Compendium a la Casa de Cultura KAKV de Villena. El circuit s’allargarà fins al mes de febrer del 2020.