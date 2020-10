El Circuito de Carreras Populares de València dona més de 16.000 euros a Cruz Roja

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha entregat un xec amb la donació per import de 16.019 euros que han efectuat més 1.630 esportistes del Circuit de Carreres Populars de València a la presidenta local de Creu Roja a València, Nieves Dios, en un acte que ha tingut lloc este matí a la plaça de l’Ajuntament. L’edil ha destacat la “generositat i solidaritat” de les i els corredors del circuit, la donació dels quals es destinarà a “projectes de persones majors en situació de vulnerabilitat i dependència”.



Pilar Bernabé ha volgut “agrair en nom de l’Ajuntament tots els corredors i corredores del Circuit de Carreres Populars de València que hui han demostrat la seua solidaritat i compromís amb una entitat com Creu Roja, que des de l’inici de la pandèmia ha treballat amb els col·lectius més vulnerables”.



L’edil també ha destacat que “gràcies a eixa generositat i solidaritat de tots i totes les valencianes, hui Creu Roja ha rebut un xec de més de 16.000 euros per ajudar a projectes de persones majors en situació de vulnerabilitat i dependència”.



Per la seua part, la presidenta local de Creu Roja a València, Nieves Dios, ha agraït “a totes i tots els corredors del circuit” la donació benèfica i ha recordat que “des de l’inici de la pandèmia Creu Roja Espanyola s’ha bolcat amb les persones més vulnerables davant el coronavirus a través del Pla Creu Roja Respon”.



Nieves Dios també ha precisat que en el marc d’actuació d’este pla “després d’una primera fase en què es van superar totes les previsions, amb més de 102.000 atencions a la ciutat de València en només dos mesos, continuem treballant davant l’increment de les situacions de precarietat. Esta donació constituïx un gran estímul per continuar amb el nostre treball amb les persones que més ens necessiten”.



A mitjan setembre, la Fundació Esportiva Municipal anunciava la cancel·lació definitiva de la setzena edició del Circuit de Carreres Populares de València a causa de la crisi sanitària causada per la pandèmia del coronavirus.



En eixe moment, l’organització del Circuit de Carreres Populares va entrar en contacte amb tots els corredors i corredores inscrites per donar-los l’opció de rebre un reembossament proporcional a les carreres que no s’havien pogut gaudir des de març o bé destinar l’import ja pagat de les inscripcions a una causa solidària com ara la del Pla Creu Roja Respon davant el Coronavirus.



Més de 1.630 esportistes s’han decantat per esta última opció, la qual cosa ha permés recaptar un total de 16.019 euros que en els pròxims dies es destinaran al Pla Creu Roja Respon davant el Coronavirus a València.